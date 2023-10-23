 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
NOV 23 CAC 40 Index (10x)
6 860.00
+0.39%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
NOV 23 CAC 40 Index (10x)
6 860.00
+0.39%
Indices
 
Chiffres-clés
 
  • Accueil
  • Bourse
  • Actualités
  • TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise

TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise
information fournie par Reuters23/10/2023 à 07:43

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* S'ASSOCIE À CORIO ET RISE POUR SON PROJET ÉOLIEN OFFSHORE DE PLUS DE 3 GW AU LARGE DE NEW YORK ET DU NEW JERSEY

* CORIO ET RISE ONT AINSI PRIS UNE PARTICIPATION DE RESPECTIVEMENT 27,7% ET 16,3% DANS LE PROJET ATTENTIVE ENERGY

* EN ÉCHANGE, TOTALENERGIES, QUI CONSERVE LES 56% RESTANTS, REÇOIT UN MONTANT DE 420 MILLIONS DE DOLLARS

* TOTALENERGIES AVAIT OBTENU, EN FÉVRIER 2022, 100 % DE LA CONCESSION MARITIME OCS-A 0538 À L'ISSUE DES ENCHÈRES DU NEW YORK BIGHT

* UNE FOIS TERMINÉ, LE PROJET FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE À PLUS D'UN MILLION DE FOYERS DANS CES DEUX ÉTATS

Texte original sur Eikon ID:nNDL22zQsf Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
Euronext Paris 0.00%
Pétrole Brent
Ice Europ -1.34%
Pétrole WTI
Ice Europ -1.43%
Gaz naturel
NYMEX -0.72%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank