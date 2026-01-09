 Aller au contenu principal
TotalEnergies signe un accord pour le permis d'exploration du bloc 8 au large du Liban
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:23

TotalEnergies (35 %, opérateur) et ses partenaires Eni (35 %) et QatarEnergy (30 %) ont annoncé la signature d'un accord avec les autorités libanaises pour entrer dans le permis d'exploration du bloc 8, au large du Liban.

Le programme de travail initial du consortium sur le bloc 8 comporte une campagne d'acquisition de données sismiques 3D sur 1 200 km². Ce travail permettra d'approfondir l'évaluation du potentiel d'exploration de la zone.

" Bien que le forage du puits Qana sur le bloc 9 n'ait pas donné de résultats positifs, nous restons engagés à poursuivre nos activités d'exploration au Liban. Nous concentrerons désormais nos efforts sur le bloc 8, aux côtés de nos partenaires Eni et QatarEnergy et en étroite coopération avec les autorités libanaises ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

Pétrole et parapétrolier

