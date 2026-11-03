TotalEnergies signe un accord d'approvisionnement avec ADNOC Gas

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature avec ADNOC Gas d'un accord d'approvisionnement de cinq ans pour que le groupe émirien lui fournisse jusqu'à 1,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les premières livraisons sont prévues en 2026, a précisé le géant pétrolier et gazier français dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)