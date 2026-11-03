Bayer réhausse ses prévisions grâce à la pharmacie, malgré une perte nette au T3

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand Bayer a rehaussé mardi ses prévisions annuelles, porté par le dynamisme de son activité pharmaceutique, malgré une perte nette au troisième trimestre due à des dépréciations exceptionnelles et le reflux de l'agrochimie.

Selon un communiqué, le groupe de Leverkusen (ouest) vise désormais un bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) avant éléments exceptionnels de 9,8 à 10,3 milliards d'euros, une fourchette de 200 millions d'euros plus élevée qu'auparavant.

La marge d’Ebitda avant exceptionnels de la division pharmaceutique a aussi été relevée de deux points, attendue entre 25 et 27 %.

"Nous avons désormais atteint un point de bascule dans la trajectoire de croissance de +Pharmaceuticals+ (médicaments sur ordonnance), et nous constatons une dynamique positive", a salué le président du directoire Bill Anderson dans un communiqué.

Il pointe notamment le dynamisme des médicaments Nubeqa contre le cancer de la prostate et Kerendia contre l'insuffisance rénale.

Mais des dépréciations de 307 millions d'euros visant le médicament contre le cancer de la prostate Xofigo et de 215 millions d'euros pour l'antihistaminique sans ordonnance Claritin sont principalement responsables de la perte nette de 672 millions d'euros au troisième trimestre, néanmoins réduite de 30 % sur un an.

La branche pharmaceutique a enregistré une croissance de ses revenus de 6,4 % sur un an à taux de change constant, à 4,7 milliards d'euros, après un premier semestre plus difficile.

Ce qui a tiré le chiffre d’affaires du groupe à 10,1 milliards d’euros au troisième trimestre, soit une hausse de 1,9 %, et son Ebitda avant exceptionnels à 1,6 milliard, en progression de 6,9 %.

En revanche, les revenus de l'activité d'agrochimie, principale branche de Bayer, ont décru de 2,4 % après un premier semestre dynamique dans la vente de semence et d'herbicides.

"Cela résulte principalement d’effets réglementaires négatifs et de conditions météorologiques défavorables" dans le monde sauf en Amérique, précise le communiqué.

Une hausse des coûts de production et de distribution a provoqué l'effondrement de 41,3 % de l'Ebitda avant exceptionnels de cette division.

Bayer a également réduit son endettement de 5 % sur un an, à 31,1 milliards d'euros, notamment grâce à l'encaissement de trois milliards du gestionnaire d'actifs américain Apollo, afin de contenir le coût des litiges visant son herbicide Roundup au glyphosate accusé d'être cancérigène.

Fin juin, la Cour suprême américaine a donné raison au groupe, ce qui devrait réduire significativement le nombre de litiges.