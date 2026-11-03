Lufthansa abaisse ses prévisions à cause des coûts du carburant, bénéfice du T3 conforme aux attentes

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa décolle de l'aéroport de Berlin-Brandebourg à Schönefeld.

par Joanna Plucinska et Ilona Wissenbach

‌Le groupe aérien allemand Lufthansa a revu mardi à la baisse ses prévisions de ​bénéfices en raison de la hausse des coûts du kérosène, alors qu'il a publié des résultats du troisième trimestre globalement conformes aux attentes.

Les transporteurs européens ont averti que la ​flambée du coût du kérosène pèserait sur leurs perspectives, les prix des billets devant augmenter l'année prochaine à ​l'expiration des contrats de couverture.

Lufthansa a indiqué que ⁠les coûts de carburant de ses compagnies aériennes (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, ITA Airways, ‌Eurowings...) avaient augmenté de plus de 400 millions d’euros par rapport à l’année dernière.

La compagnie aérienne a revu à la baisse ses prévisions ​de résultat d’exploitation pour ‌l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,7 milliard ⁠et 2 milliards d’euros, contre une fourchette antérieure de 1,7 milliard à 2,2 milliards d’euros. Lufthansa a également confirmé que la croissance de sa capacité pour l’année devrait ⁠rester stable.

Le groupe a ‌annoncé un résultat d’exploitation de 1,4 milliard d’euros pour son troisième ⁠trimestre, qui est généralement le plus rentable pour les compagnies aériennes européennes car il ‌inclut la haute saison estivale. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des ⁠analystes compilées par la société, qui s’élevaient à 1,37 milliard ⁠d’euros.

"Grâce à la hausse ‌des revenus, dans un contexte de demande toujours forte et d’une discipline stricte en ​matière de coûts, nous avons pu plus ‌que compenser la hausse des coûts de carburant, qui s’élève à environ un demi-milliard d’euros", déclare Carsten Spohr, PDG ​de Lufthansa, dans un communiqué.

Le directeur financier, Till Streichert, a indiqué que le résultat d’exploitation annuel dépendrait de la demande, des coûts de carburant et des ⁠performances de Lufthansa Cargo au quatrième trimestre.

La compagnie a toutefois précisé avoir constaté une demande considérable dans son segment haut de gamme, reflétant une tendance déjà signalée par les principaux transporteurs de réseau. Elle a ajouté que le trafic vers l’Asie et l’Amérique du Nord avait également été soutenu, contribuant ainsi à la résilience de l’activité.

(Par Joanna ​Plucinska; Version française Matthieu Huchet)