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TotalEnergies signe un accord-cadre avec Masdar Et EPointZero
information fournie par Reuters 18/02/2025 à 08:06

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC MASDAR ET EPOINTZERO SUR L'ACCÈS À L'ÉNERGIE BAS-CARBONE EN AFRIQUE ET EN ASIE

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE RÉSULTANT DES LIENS ENTRE LES EAU ET LA FRANCE, DANS LE CADRE DU HAUT CONSEIL D'AFFAIRES FRANCE-ÉMIRATS ARABE UNIS

* ET MASDAR RENFORCERONT LEUR COOPÉRATION POUR FOURNIR UNE ÉLECTRICITÉ FIABLE ET DURABLE EN AFRIQUE ET DE DÉVELOPPER LES ÉNERGIES BAS-CARBONE EN ASIE

* ET EPOINTZERO SE CONCENTRERONT SUR LES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT SOUTENANT LES AMBITIONS DE L'INDE EN MATIÈRE D'ÉNERGIES BAS-CARBONE DANS LE SOLAIRE, L'ÉOLIEN ET LE STOCKAGE D'ÉNERGIE

Texte original nBwL99D9a Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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