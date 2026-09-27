Le dirigeant d'Armani indique que la vente envisagée d'une part du groupe pourrait concerner plusieurs investisseurs

Présentation à Milan de la collection femme Giorgio Armani printemps-été 2027

Le ‌groupe de luxe italien Armani est ​disposé à envisager plusieurs investisseurs pour la vente d'une participation de 15% prévue dans ​le testament du fondateur Giorgio Armani, a déclaré ​dimanche son directeur général, ⁠Giuseppe Marsocci.

"Il n’est pas gravé dans le ‌marbre qu’il doive s’agir d’un seul investisseur", a déclaré Giuseppe Marsocci ​aux journalistes ‌en marge du défilé Giorgio ⁠Armani, ajoutant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Décédé en septembre dernier à l'âge de ⁠91 ans, ‌Giorgio Armani avait désigné le ⁠groupe français de luxe LVMH, le ‌fabricant de cosmétiques L'Oréal et ⁠le groupe de lunetterie EssilorLuxottica comme ⁠acquéreurs privilégiés ‌pour la société.

Giuseppe Marsocci, qui a pris ​la direction de ‌l’entreprise en octobre dernier, a déclaré que la maison de ​couture avait l’intention de respecter le calendrier fixé dans le ⁠testament du fondateur, même si toute vente dépendrait de la conclusion d’un accord sur "le prix et les détails" de la transaction.

(Reportage par Elisa Anzolin à Milan, version française ​Florence Loève)