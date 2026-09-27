Bill Gates appelle à son tour à mieux encadrer l'IA

La conférence annuelle « Allen and Co. Sun Valley Media and Technology Conference », organisée à Sun Valley

L'intelligence artificielle (IA) ‌doit être encadrée bien au-delà d'un seul dispositif ​d'autorégulation, a déclaré Bill Gates, cofondateur de Microsoft, appelant le Congrès américain à adopter une législation en ​la matière.

"(...) Les responsables politiques ne devraient pas avoir le ​choix que de commencer à ⁠participer à la discussion concernant les garde-fous ‌et la surveillance nécessaires" a-t-il dit sur l'émission 'Meet the Press' de NBC, diffusée dimanche.

Depuis quelques ​semaines, le ‌débat sur les dangers potentiels de l'IA ⁠fait rage, notamment l'appel de Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, à ralentir le développement des modèles ⁠IA - un appel ‌soutenu par Elon Musk, qui dirige ⁠xAI, et par Sam Altman, directeur général d'OpenAI.

Outre ‌l'encouragement du directeur général de l'entreprise ⁠à freiner son développement, d'autres mises en ⁠garde sur l'IA ‌ont jeté un froid sur l'euphorie - à en ​juger des centaines de ‌milliards de dollars investis - sur cette nouvelle révolution technologique.

Au cours des ​deux dernières semaines, certains des chercheurs d'Anthropic ont averti que l'IA pourrait conduire à ⁠l'extinction de l'humanité d'ici la fin de la décennie et l'entreprise a également déclaré avoir découvert des exemples où ses systèmes auraient pu être utilisés pour le développement d'armes biologiques.

(Idrees Ali, Version française ​Benoit Van Overstraeten)