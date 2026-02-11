TotalEnergies : résultats en repli au T4, rachats d'actions confirmés

TotalEnergies TTEF.PA a publié mercredi des résultats en recul au titre du quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du gaz, tout en confirmant son intention de procéder des rachats d'actions compris entre 3 et 6 milliards de dollars cette année.

Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a précisé avoir autorisé des rachats limités à 750 millions de dollars pour le premier trimestre dans le contexte d'un "environnement de prix à l'évolution incertaine".

"En ce début d'année 2026, les marchés pétroliers demeurent volatils dans un contexte géopolitique en constante évolution", a-t-il souligné dans un communiqué.

TotalEnergies a enregistré sur la période octobre-décembre un résultat net ajusté de 3,8 milliards de dollars (-13%), un Ebitda ajusté de 10,1 milliards (-4,4%) et une production d'hydrocarbures de 2,545 millions de barils par jour (+4,9%).

Selon un consensus compilé par LSEG, les analystes attendaient un résultat net ajusté de 3,9 milliards de dollars.

Le groupe propose un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2025, en hausse de 5,6%.

