TotalEnergies: Résultats en repli au 4e trimestre, rachats d'actions confirmés

Le logo de TotalEnergies sur le gratte-ciel du siège de la société à Paris

TotalEnergies ‌a publié mercredi des résultats en recul au ​titre du quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du ​gaz, tout en confirmant son intention de procéder des rachats ​d'actions compris entre 3 ⁠et 6 milliards de dollars cette année.

Le ‌groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a précisé ​avoir autorisé ‌des rachats limités à 750 millions ⁠de dollars pour le premier trimestre dans le contexte d'un "environnement de prix à l'évolution incertaine".

"En ⁠ce début ‌d'année 2026, les marchés pétroliers demeurent ⁠volatils dans un contexte géopolitique en constante ‌évolution", a-t-il souligné dans un communiqué.

TotalEnergies ⁠a enregistré sur la période octobre-décembre ⁠un résultat net ‌ajusté de 3,8 milliards de dollars (-13%), un Ebitda ​ajusté de 10,1 ‌milliards (-4,4%) et une production d'hydrocarbures de 2,545 millions de barils ​par jour (+4,9%).

Selon un consensus compilé par LSEG, les analystes attendaient un résultat net ⁠ajusté de 3,9 milliards de dollars.

Le groupe propose un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2025, en hausse de 5,6%.

(Reportage America Hernandez, version française Benjamin Mallet ; édité ​par Kate Entringer)