L'Europe dans le rouge avec les résultats, l'emploi aux Etats-Unis attendu

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent dans ‌le rouge mercredi en début de séance, les opérateurs digérant une longue série de ​résultats d'entreprise avant de se tourner vers le rapport sur l'emploi américain attendu plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.300,34 points vers 08h16 ​GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,29% et à Londres, le FTSE 100, exception parmi les principales ​Bourses, prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en ⁠baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 perd 0,11% et le Stoxx 600 abandonne ‌0,12%.

Le rapport mensuel sur l'emploi, dont la publication est prévue à 13h30 GMT, devrait indiquer la création de 70.000 postes aux Etats-Unis en ​janvier, en hausse par rapport ‌à décembre, mais une éventuelle déception des attentes et une ⁠révision à la baisse des chiffres correspondant à l'année écoulée jusqu'en mars dernier pourraient peser sur les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).

Les données sur les ⁠ventes au détail, ‌publiées la veille, ont déjà contribué à la baisse des rendements des ⁠obligations américaines mardi, leur stagnation laissant présager un possible ralentissement de la première ‌économie mondiale.

Les analystes de Deutsche Bank signalent que cette publication a contribué ⁠à valider les arguments accommodants en faveur de nouvelles baisses des ⁠taux cette année ‌et que l'idée selon laquelle le président de la banque centrale, Jerome Powell, pourrait procéder ​à une nouvelle réduction avant de quitter ‌ses fonctions en mai s'est même renforcée.

En attendant, les investisseurs ont du pain sur la planche avec une ​longue liste de résultats des entreprises.

Dassault Systèmes, qui n'a pas satisfait les investisseurs avec ses perspectives pour 2026, s'effondre de plus de 18%, lanterne rouge du ⁠CAC 40.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies grappille 0,6% malgré ses résultats en recul au quatrième trimestre.

Ailleurs en Europe, Siemens Energy grimpe de 5,25% après la publication de son bénéfice au premier trimestre, qui a presque triplé.

LSEG prend 7%, alors que, selon le Financial Times, l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation "significative" dans le groupe.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)