 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe dans le rouge avec les résultats, l'emploi aux Etats-Unis attendu
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 09:54

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent dans ‌le rouge mercredi en début de séance, les opérateurs digérant une longue série de ​résultats d'entreprise avant de se tourner vers le rapport sur l'emploi américain attendu plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.300,34 points vers 08h16 ​GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,29% et à Londres, le FTSE 100, exception parmi les principales ​Bourses, prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en ⁠baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 perd 0,11% et le Stoxx 600 abandonne ‌0,12%.

Le rapport mensuel sur l'emploi, dont la publication est prévue à 13h30 GMT, devrait indiquer la création de 70.000 postes aux Etats-Unis en ​janvier, en hausse par rapport ‌à décembre, mais une éventuelle déception des attentes et une ⁠révision à la baisse des chiffres correspondant à l'année écoulée jusqu'en mars dernier pourraient peser sur les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).

Les données sur les ⁠ventes au détail, ‌publiées la veille, ont déjà contribué à la baisse des rendements des ⁠obligations américaines mardi, leur stagnation laissant présager un possible ralentissement de la première ‌économie mondiale.

Les analystes de Deutsche Bank signalent que cette publication a contribué ⁠à valider les arguments accommodants en faveur de nouvelles baisses des ⁠taux cette année ‌et que l'idée selon laquelle le président de la banque centrale, Jerome Powell, pourrait procéder ​à une nouvelle réduction avant de quitter ‌ses fonctions en mai s'est même renforcée.

En attendant, les investisseurs ont du pain sur la planche avec une ​longue liste de résultats des entreprises.

Dassault Systèmes, qui n'a pas satisfait les investisseurs avec ses perspectives pour 2026, s'effondre de plus de 18%, lanterne rouge du ⁠CAC 40.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies grappille 0,6% malgré ses résultats en recul au quatrième trimestre.

Ailleurs en Europe, Siemens Energy grimpe de 5,25% après la publication de son bénéfice au premier trimestre, qui a presque triplé.

LSEG prend 7%, alors que, selon le Financial Times, l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation "significative" dans le groupe.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
69,57 USD Ice Europ +0,71%
Pétrole WTI
64,77 USD Ice Europ +0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank