Dassault Systèmes: Chiffre d'affaires et perspectives déçoivent au 4e trimestre, le titre chute

Le logo de Dassault Systèmes SE sur un bâtiment de l'entreprise à Paris

Dassault Systèmes chute nettement en Bourse ‌mercredi, la faible croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'éditeur français ​de logiciels et ses perspectives 2026 ayant déçu les investisseurs.

A Paris, l'action plonge de 18% à environ 18 euros dans les premiers échanges, contre un repli de ​0,34% pour le CAC 40 au même moment.

Le groupe français a annoncé s'attendre en 2026 à une ​croissance de 3% à 5% de son ⁠chiffre d’affaires, portée par l’accélération de l’adoption de la souscription et du ‌Cloud, et vise également une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%, et un BNPA dilué non‑IFRS compris entre 1,30 et 1,34 ​euro.

Le chiffre d'affaires annuel ‌est ressorti à 6,24 milliards d'euros, alors que les analystes ⁠tablaient sur 6,30 milliards selon un consensus LSEG. Au quatrième trimestre, il affiche une hausse de 1% à 1,68 milliard d'euros, dans le bas de sa fourchette ⁠de prévisions et, ‌selon les analystes de Jefferies, en-dessous du consensus.

"Par ailleurs, les prévisions ⁠pour l'exercice 2026 (...) sont inférieures aux attentes et reflètent les difficultés rencontrées par ‌l'entreprise en matière de modèle économique", ajoutent-ils dans une note.

"Nous prévoyons ⁠une réaction négative des actions aujourd'hui", anticipe le courtier.

"CONTEXTE IMPITOYABLE"

Les ⁠analystes de JP Morgan ‌se montrent tout aussi pessimistes sur la publication et soulignent dans une note ​que, "alors que le sentiment reste négatif sur ‌Dassault Systèmes, ce type de déception en matière de croissance - pire que ce à quoi s’attendaient même ​les investisseurs les plus pessimistes (...) - dans le contexte impitoyable du secteur logiciel devrait probablement entraîner une réaction négative du cours de l’action".

Le directeur général ⁠du groupe Pascal Daloz a cependant réaffirmé l’ambition du groupe de se concentrer sur la transformation de l’IA industrielle, tout en se concentrant sur une "exécution rigoureuse" en 2025 et en 2026 pour "générer un impact mesurable et différenciant".

Dassault Systèmes a notamment cité son partenariat avec NVIDIA pour développer des World Models industriels.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)