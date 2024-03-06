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TotalEnergies remporte un permis d'exploration offshore dans le bassin d'Orange
information fournie par Reuters06/03/2024 à 08:04

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* AFRIQUE DU SUD : TOTALENERGIES RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE BASSIN D'ORANGE AVEC UN NOUVEAU PERMIS D'EXPLORATION OFFSHORE

* TOTALENERGIES A SIGNÉ, CONJOINTEMENT AVEC SON PARTENAIRE QATARENERGY, UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE PARTICIPATIONS DANS LE BLOC 3B/4B, SITUÉ AU LARGE DE L'AFRIQUE DU SUD

* AUPRÈS D'AFRICA OIL SOUTH AFRICA, AZINAM (FILIALE À 100 % D'ECO ATLANTIC OIL & GAS) ET RICOCURE

* APRÈS CLÔTURE DE CETTE TRANSACTION, TOTALENERGIES DÉTIENDRA UN INTÉRÊT DE 33% DANS LE PERMIS 3B/4B ET LE RÔLE D'OPÉRATEUR, ET QATARENERGY DÉTIENDRA UN INTÉRÊT DE 24% DANS CE MÊME PERMIS

* LES INTÉRÊTS RESTANTS SERONT CONSERVÉS PAR LES DÉTENTEURS ACTUELS DU PERMIS : AFRICA OIL SA (17 %), RICOCURE (19,75 %) ET AZINAM (6,25 %). LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'APPROBATION DES AUTORITÉS CONCERNÉES

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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