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Football-Pagis convoqué pour la première fois chez les Bleus, plusieurs retours dont Tchouaméni
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 19:18

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Ligue 1 - FC Lorient - AS Monaco

Ligue 1 - FC Lorient - AS Monaco

Pablo Pagis, l'attaquant du Paris FC, a été sélectionné ‌vendredi pour la première fois en équipe de France pour les deux derniers matches de la phase de poules ​de la Ligue des nations contre l'Italie et la Turquie, tandis qu'Aurélien Tchouaméni a été rappelé par le sélectionneur Zinédine Zidane.

Pablo Pagis, le fils de l'ancien attaquant de Ligue 1 Mickaël, va découvrir l'équipe de France à ​23 ans. Il a notamment profité des absences sur blessure d'Ousmane Dembélé, de Maghnes Akliouche ou encore d'Esteban Lepaul.

"Pablo Pagis est sélectionné ce soir ​parce qu'on a eu un petit souci avec Akliouche, ⁠qui est un petit peu touché", a reconnu Zinédine Zidane en conférence de presse.

"Pablo était dans ‌la liste élargie, c'est un joueur que je veux voir, un joueur intéressant, différent."

Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni effectue son retour chez les Bleus alors qu'il n'avait pas ​été convoqué par "Zizou" à l'occasion de sa ‌première liste.

Appelé lors du précédent rassemblement avant de devoir quitter le groupe sur ⁠blessure, Ibrahima Konaté fait lui aussi son retour pour la première fois depuis la Coupe du monde, comme le latéral droit Malo Gusto, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et l'attaquant Marcus Thuram.

Le nouveau sélectionneur des Bleus ⁠a également rappelé cinq ‌des six joueurs qui ont honoré leur première sélection le mois dernier : Guillaume Restes, Andy ⁠Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Leny Yoro.

Le gardien du RC Lens Robin Risser, qui a encaissé neuf ‌buts mercredi face à Côme en Ligue des champions, aura peut-être l'opportunité d'étrenner sa première ⁠sélection. Convoqué lors du dernier rassemblement, il avait finalement été remplacé en raison ⁠d'une gêne physique.

Outre le secteur ‌offensif, "ZZ" a aussi dû composer sa liste sans William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix et Manu Koné, tous blessés ​ou en reprise.

Après un premier rassemblement sous l'ère Zinédine ‌Zidane réussi le mois dernier, avec trois victoires et un match nul, l'équipe de France peut valider sa qualification en quarts de finale ​de la compétition dès jeudi prochain, à Milan, si elle ne perd pas en Italie.

Les Bleus recevront ensuite la Turquie, dimanche 15 novembre, au stade Atlantique de Bordeaux.

"On a deux matches à gagner et ⁠on va essayer de les gagner", a prévenu Zinédine Zidane.

Les 23 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens),

Défenseurs : Andy Diouf (Inter Milan), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (Paris FC), ​Marcus Thuram (Inter Milan).

(Rédigé par Vincent Daheron)

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