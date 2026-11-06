Édouard Philippe entame une tournée des régions, refusant toujours la primaire

La candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe à Villepinte en Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Édouard Philippe va entamer un "grand tour" avec des réunions publiques dans toutes les régions françaises "jusqu'à la fin du mois de décembre", et a réaffirmé vendredi son refus de la primaire et de débattre avec ses concurrents, une "opération consistant à diviser la droite et le centre".

"Je vais aller dans toutes les régions, et je vais parcourir le pays, organiser des rencontres, des réunions publiques avec les Français", a dit le candidat Horizons à l'élection présidentielle lors d'un déplacement dans les Bouches-du-Rhône.

L'ancien Premier ministre tiendra une réunion publique samedi matin à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Son équipe de campagne a précisé les dates de ses prochaines réunions publiques : lundi à Chartres, le 14 novembre à Toulouse et le 19 novembre à Rillieux-la-Pape (Rhône).

Il avait déjà usé de ce format de petites réunions publiques, ponctuées d'échanges avec la salle, à Annemasse (Haute-Savoie) et à Charleville-Mézières.

M. Philippe a en revanche réitéré son refus de participer à une primaire de la droite et du centre, prônée par David Lisnard (Nouvelle Energie) et désormais par Gabriel Attal (Renaissance) et par Bruno Retailleau, ainsi qu'aux débats préconisés par le candidat des Républicains (LR).

"Je débat avec mes adversaires. J'ai proposé à Jean-Luc Mélenchon un débat (...), je comprends qu'il n'en a pas envie", a-t-il dit. "Mais je ne participerai à aucune opération consistant à diviser la droite et le centre. Parce que je pense que nous avons besoin d'unité, de créer du commun, de penser à l'action pour la France à long terme et pas d'accentuer des divisions qui peuvent exister, qui sont légitimes mais qui ne servent pas, je pense, la cause", a expliqué le candidat Horizons.

"La démocratie, c'est pas simplement la culture du clash, c'est pas seulement la culture de la formule, c'est aussi une conversation apaisée avec nos concitoyens et c'est ce que je veux aussi organiser dans cette campagne", a-t-il affirmé.

Après Salon-de-Provence et Aix-en-Provence jeudi, Édouard Philippe s'est rendu à Marseille vendredi matin. Il a notamment débattu avec des lycéens dans les locaux du journal La Provence, et déjeuné avec des acteurs économiques. Il a ensuite visité une manade de taureaux et échangé avec les représentants des filières rizicoles et viticoles à Arles, ville administrée par le maire Horizons Patrick de Carolis, à qui il doit remettre une décoration dans la soirée.

Samedi, M. Philippe se rendra à La Ciotat, puis débattra aux Rencontres de l'Avenir de Saint-Raphaël (Var).