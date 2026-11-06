La Bourse de Paris termine dans le rouge dans un climat d'aversion pour le risque

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge vendredi au lendemain de la déroute des valeurs technologiques liées à l'IA, dans un contexte de vente massive des actifs risqués.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,81% à 8.139,00 points. La veille, il avait résisté à la tempête en gagnant 0,34 %.

"L'incertitude entourant les conséquences macroéconomiques plus générales des élections de mi-mandat américaines (...) a déclenché un vaste mouvement de réduction de l'exposition au risque sur les grandes capitalisations", commente Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

"Les pressions vendeuses ont touché pratiquement tous les grands secteurs du marché", poursuit-il.

Le luxe dans le rouge

Le secteur du luxe a terminé dans le rouge, le géant LVMH perdant 2,36 % à 408,75 euros, L'Oréal cédant 1,27 % à 449,80 euros et Hermès lâchant 1,77 % à 1.362,50 euros.

Le groupe français de luxe Kering a perdu 1,79 %, à 187,20 euros, après le départ de Pierpaolo Piccioli de la direction artistique de Balenciaga, annoncé jeudi. La créatrice britannique Martine Rose prendra sa succession.

La tech se reprend

Les valeurs technologiques ont quant à elles tenté un rebond vendredi, "après que la violente vague de ventes de la veille a fait disparaître des milliers de milliards de dollars de valorisation des marchés actions mondiaux", note Fawad Razaqzada, analyste de marché chez Forex.com.

"Toutes les grandes valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) (...) ont ainsi repris des couleurs", poursuit-il.

À la Bourse de Paris, STMicroelectronics a gagné 1,54 % à 37,64 euros et Soitec, 2,95 % à 94,25 euros.

"Mais la question de la pérennité de ce rebond reste entière", souligne Fawad Razaqzada. Les inquiétudes à l'origine de la déroute de la veille, "qu'il s'agisse de la réglementation de l'IA ou de l'ampleur considérable des dépenses du secteur technologique, n'ont pas disparu".

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