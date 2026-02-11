TotalEnergies réduit de moitié les rachats d'actions, mais maintient ses plans de croissance, alors que la faiblesse des prix du pétrole et du gaz pèse sur les bénéfices

Bénéfice du quatrième trimestre en baisse de 13 %

Réduction des rachats d'actions pour le premier trimestre en raison de la faiblesse des prix du pétrole

Les bénéfices du raffinage font un bond de plus de 200 %

TotalEnergies TTEF.PA réduira de moitié ses rachats d'actions au premier trimestre mais s'engage à accroître ses réserves de pétrole et de gaz, a-t-il déclaré mercredi, alors que la faiblesse des prix du pétrole et du gaz a annulé l'envolée des bénéfices réalisés au quatrième trimestre dans le raffinage des carburants et le produit de la vente de participations dans des actifs renouvelables.

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de la major pétrolière française a chuté à 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) contre 4,4 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 3,9 milliards de dollars, selon un consensus compilé par LSEG.

Le bénéfice net ajusté pour l'ensemble de l'année a chuté de 15% à 15,6 milliards de dollars, malgré une augmentation de 4% de la production annuelle d'hydrocarbures à 2,53 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Total a vendu plus de volumes pour atténuer le choc de la chute des prix du pétrole. Le baril de Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à 68 dollars en 2025, contre près de 80 dollars l'année précédente. Total réduira ses rachats d'actions au premier trimestre à 750 millions de dollars, faisant écho à des mesures similaires prises par ses pairs BP BP.L , qui a complètement suspendu ses rachats , et Equinor EQNR.OL qui a réduit ses rachats de 70 % .

"Nous avons convenu de commencer à 750 millions de dollars, soit la tranche inférieure de la fourchette de rachat que nous avons fixée en septembre. Nous pourrons ainsi ajuster à la hausse si les conditions de marché le permettent", a déclaré Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, à des journalistes mercredi.

L'action TotalEnergies était en hausse de 1,95 % à 14 h 5 GMT.

Il a maintenu les rachats à 2 milliards de dollars par trimestre depuis la mi-2022, lorsque les prix du pétrole Brent ont dépassé les 100 dollars le baril, et a racheté pour 1,5 milliard de dollars d'actions au quatrième trimestre.

Ses rivaux Exxon XOM.N et Shell SHEL.L ont maintenu leurs programmes de rachat.

MISER DAVANTAGE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Le directeur financier adjoint, Arnaud Le Foll, a déclaré que les réserves actuelles de pétrole et de gaz de Total étaient suffisantes pour produire aux niveaux de 2025 pendant 12 ans, un chiffre qui devrait augmenter grâce à de nouveaux projets, notamment en Libye et en Namibie.

"La Namibie est la nouvelle province en or pour Total", a déclaré M. Le Foll.

Une décision finale d'investissement sur la découverte de Venus dans ce pays est attendue à la mi-2026, tandis que la décision finale d'investissement sur la découverte plus importante de Mopane serait prise en 2028, avec des perspectives supplémentaires en cours d'exploration, a-t-il ajouté.

Total a augmenté sa production de pétrole et de gaz au quatrième trimestre pour compenser la baisse de 15 % du prix du Brent et de 18 % du prix du gaz naturel liquéfié.

La production a augmenté de 5% au cours du trimestre, mais le revenu a tout de même chuté de 21,6% à 1,8 milliard de dollars.

Les bénéfices de l'activité raffinage et chimie ont toutefois augmenté de 215 %, atteignant 1 milliard de dollars. TotalEnergies a déjà déclaré que les marges des raffineries européennes ont augmenté de 231 % au cours de cette période par rapport à l'année précédente. La société française a pris le contrôle opérationnel complet de la raffinerie de Zeeland aux Pays-Bas, détenue conjointement avec Lukoil LKOH.MM . Cela a temporairement permis à Total d'augmenter la production de carburants raffinés et de maintenir le site à pleine capacité pendant que la société russe sanctionnée cherche à vendre sa participation de 45 %, a déclaré M. Pouyanne aux journalistes. M. Pouyanne a ajouté que l'interdiction par l'UE des importations de gaz russe d'ici à la fin de 2027 permettrait à l'Europe d'absorber l'augmentation de l'offre mondiale de GNL.

(1 euro = 1,1921 $)