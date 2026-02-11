EssilorLuxottica : le CA affiche une croissance "record" de 18,4% au T4

EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mercredi un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un communiqué une croissance "record".

Le chiffre d'affaires du fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley s'est établi à 7,60 milliards d'euros sur la période, contre 6,78 milliards d'euros à la même période en 2024.

"C'est une année historique pour EssilorLuxottica : pour la première fois depuis l'origine du Groupe, notre chiffre d'affaires a enregistré une croissance à deux chiffres à taux de change constant, après un quatrième trimestre affichant une croissance record de 18,4%", ont dit Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica, dans un communiqué.

Les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique ont toutes enregistré une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre et sur l'exercice, selon le groupe.

En ce qui concerne ses perspectives, EssilorLuxottica "prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec plus de détails à partir du § 3)