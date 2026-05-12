TotalEnergies, QatarEnergy et ConocoPhillips signent un accord pour l'étude d'un bloc offshore en Syrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2, une citation d'un responsable et des informations contextuelles sur la Syrie) par America Hernandez

Le géant pétrolier français TotalEnergies

TTEF.PA , QatarEnergy et ConocoPhillips ont signé un accord avec la Syrian Petroleum Company pour lancer une étude technique de la zone offshore du bloc 3, près de la ville syrienne de Lattaquié, a annoncé mardi TotalEnergies.

Ce protocole d'accord établit un cadre pour discuter de l'exploration commerciale et s'inscrit dans une initiative plus large du nouveau gouvernement syrien visant à attirer les investissements étrangers dans le secteur énergétique du pays, durement touché par des années de guerre civile et de sanctions.

En 2011, TotalEnergies produisait 53.000 barils équivalent pétrole par jour en Syrie, principalement sous forme de gaz naturel, avant de quitter le pays pour se conformer aux sanctions de l'Union européenne.

La Syrie exportait 380.000 barils de pétrole par jour (bpd) en 2010, un an avant que les manifestations contre le régime de Bachar al-Assad ne dégénèrent en une guerre de près de 14 ans qui a dévasté l'économie et les infrastructures du pays, y compris la production de brut.

“Nous sommes ravis de conclure ce nouveau partenariat avec la Syrian Petroleum Company, avec laquelle nous avons entretenu une relation longue et fructueuse de 1988 à 2011, et nous nous réjouissons de coopérer avec QatarEnergy et ConocoPhillips pour évaluer les opportunités d’exploration offshore syriennes en Méditerranée”, a déclaré Julien Pouget, vice-président senior de l’amont de Total pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué.

L'intérêt des grandes compagnies énergétiques pour de nouveaux projets en Syrie s'est accru depuis la destitution d'al-Assad fin 2024.

Lundi, Chevron a choisi un site pour le premier projet pétrolier et gazier en eaux profondes de Syrie, dont les opérations techniques débuteront cet été.