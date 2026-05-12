 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies, QatarEnergy et ConocoPhillips signent un accord pour l'étude d'un bloc offshore en Syrie
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2, une citation d'un responsable et des informations contextuelles sur la Syrie) par America Hernandez

Le géant pétrolier français TotalEnergies

TTEF.PA , QatarEnergy et ConocoPhillips ont signé un accord avec la Syrian Petroleum Company pour lancer une étude technique de la zone offshore du bloc 3, près de la ville syrienne de Lattaquié, a annoncé mardi TotalEnergies.

Ce protocole d'accord établit un cadre pour discuter de l'exploration commerciale et s'inscrit dans une initiative plus large du nouveau gouvernement syrien visant à attirer les investissements étrangers dans le secteur énergétique du pays, durement touché par des années de guerre civile et de sanctions.

En 2011, TotalEnergies produisait 53.000 barils équivalent pétrole par jour en Syrie, principalement sous forme de gaz naturel, avant de quitter le pays pour se conformer aux sanctions de l'Union européenne.

La Syrie exportait 380.000 barils de pétrole par jour (bpd) en 2010, un an avant que les manifestations contre le régime de Bachar al-Assad ne dégénèrent en une guerre de près de 14 ans qui a dévasté l'économie et les infrastructures du pays, y compris la production de brut.

“Nous sommes ravis de conclure ce nouveau partenariat avec la Syrian Petroleum Company, avec laquelle nous avons entretenu une relation longue et fructueuse de 1988 à 2011, et nous nous réjouissons de coopérer avec QatarEnergy et ConocoPhillips pour évaluer les opportunités d’exploration offshore syriennes en Méditerranée”, a déclaré Julien Pouget, vice-président senior de l’amont de Total pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué.

L'intérêt des grandes compagnies énergétiques pour de nouveaux projets en Syrie s'est accru depuis la destitution d'al-Assad fin 2024.

Lundi, Chevron a choisi un site pour le premier projet pétrolier et gazier en eaux profondes de Syrie, dont les opérations techniques débuteront cet été.

Pétrole et parapétrolier
Syrie

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
115,530 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
108,01 USD Ice Europ +3,28%
Pétrole WTI
102,05 USD Ice Europ +3,76%
TOTALENERGIES
78,0600 EUR Euronext Paris +1,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aide à mourir: vers un nouveau rejet et des débats écourtés au Sénat ( AFP / FRED DUFOUR )
    Aide à mourir: le Sénat s'oppose à nouveau, Retailleau veut un référendum
    information fournie par AFP 12.05.2026 16:34 

    Le Sénat a rejeté mardi, pour la deuxième fois, l'ensemble de la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, le président des Républicains Bruno Retailleau appelant du même coup à l'organisation d'un référendum sur cette réforme sociétale majeure chère ... Lire la suite

  • Le maire de Nice, Éric Ciotti, sur les lieux d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )
    À Nice, Ciotti mise sur le bleu face au désarroi des habitants des Moulins
    information fournie par AFP 12.05.2026 16:16 

    Le maire de Nice Éric Ciotti a annoncé la création d'un poste de police municipale et réclamé à l’État un "quoi qu'il en coûte sécuritaire" au quartier des Moulins, où les violences liées au narcotrafic ont fait onze victimes collatérales en moins de deux ans. ... Lire la suite

  • Trophées UNFP: Dembélé reste meilleur joueur
    Trophées UNFP: Dembélé reste meilleur joueur
    information fournie par AFP Video 12.05.2026 16:08 

    Déjà sacré l'an dernier au terme d'une saison époustouflante, le Parisien Ousmane Dembélé a conservé son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, lors de la cérémonie des trophées UNFP.

  • Un pick-up Dodge RAM, marque du groupe Stellantis. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG
    information fournie par Reuters 12.05.2026 16:07 

    (Actualisé avec précisions et citations) Le directeur général de Stellantis STLAM.MI Antonio Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueraient une part importante de la stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler la semaine prochaine. Dans une interview ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,793 -12,18%
CAC 40
7 980,67 -0,94%
Pétrole Brent
108,07 +3,34%
SOITEC
146,45 -9,43%
NANOBIOTIX
41 -2,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank