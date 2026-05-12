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TotalEnergies signe un MoU pour l'exploration du bloc offshore 3 au large de la Syrie
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:45

Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison

Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison

‌TotalEnergies annonce ​mardi avoir signé un accord de ​coopération avec la ​Syrian Petroleum ⁠Company (SPC) relatif à ‌l'exploration du bloc offshore 3 ​au ‌large de ⁠la Syrie.

Le Memorandum of Understanding (MoU, mémorandum ⁠d'entente), ‌signé aux côtés ⁠des ‌partenaires du ⁠groupe français, QatarEnergy et ⁠ConocoPhillips, ‌prévoit une évaluation ​technique ‌de la zone et établit ​un cadre ⁠pour les discussions techniques et commerciales relatives aux activités d’exploration.

(Rédigé par Etienne ​Breban)

Syrie
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