TotalEnergies signe un MoU pour l'exploration du bloc offshore 3 au large de la Syrie

Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison

‌TotalEnergies annonce ​mardi avoir signé un accord de ​coopération avec la ​Syrian Petroleum ⁠Company (SPC) relatif à ‌l'exploration du bloc offshore 3 ​au ‌large de ⁠la Syrie.

Le Memorandum of Understanding (MoU, mémorandum ⁠d'entente), ‌signé aux côtés ⁠des ‌partenaires du ⁠groupe français, QatarEnergy et ⁠ConocoPhillips, ‌prévoit une évaluation ​technique ‌de la zone et établit ​un cadre ⁠pour les discussions techniques et commerciales relatives aux activités d’exploration.

(Rédigé par Etienne ​Breban)