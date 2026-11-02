TotalEnergies prévoit de nouveaux projets sur le marché américain - PDG

par Dominique Patton

TotalEnergies TTEF.PA entend mettre en oeuvre de nouveaux projets aux États-Unis alors que d’autres acteurs cherchent à se retirer de ce marché "prometteur" malgré une réduction des aides publiques, a déclaré lundi son président-directeur général (PDG), Patrick Pouyanné.

Une loi fiscale américaine promulguée en 2025 a entraîné la suppression progressive des crédits d’impôt pour l’éolien et le solaire, la plupart des nouveaux projets devant commencer avant juillet 2026 ou entrer en service avant fin 2027 pour pouvoir en bénéficier.

Les entreprises, dont TotalEnergies, ont accéléré pour tirer parti de cette mesure, a expliqué Patrick Pouyanné lors d’une conférence de presse consacrée aux perspectives énergétiques de l’entreprise. Il a ajouté que le groupe pétrolier français avait "intensifié" son engagement dans l’éolien en prenant en charge des projets supplémentaires.

"Comme tout le monde est inquiet, c’est un marché favorable pour nous", a estimé le PDG, les promoteurs s’attendant à un effondrement du marché vers 2028 ou 2030.

Cela a donné à la société l’opportunité d’acquérir des projets actuellement en cours de développement et d’en assurer la construction, a-t-il précisé.

(Rédigé par Dominique Patton; Version française Rihab Latrache)