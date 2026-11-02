Les Bourses européennes terminent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif lundi, profitant du répit offert par la chute des prix du pétrole sur la séance avec l'espoir de progrès diplomatiques au Moyen-Orient.

La Bourse de Paris a gagné 0,98 %, Francfort a pris 0,63 %, Londres 0,29 % et Milan 0,90 %.