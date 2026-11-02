TotalEnergies prévoit de nouveaux projets sur le marché américain - PDG

Salon et conférence internationaux du pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC) à Abu Dhabi

par Dominique Patton

TotalEnergies entend mettre en oeuvre de nouveaux ​projets aux États-Unis alors que d’autres acteurs cherchent à se retirer de ce marché "prometteur" malgré ​une réduction des aides publiques, a déclaré lundi son président-directeur ​général (PDG), Patrick Pouyanné.

Une loi ⁠fiscale américaine promulguée en 2025 a entraîné ‌la suppression progressive des crédits d’impôt pour l’éolien et le solaire, la plupart ​des nouveaux ‌projets devant commencer avant juillet 2026 ⁠ou entrer en service avant fin 2027 pour pouvoir en bénéficier.

Les entreprises, dont TotalEnergies, ont ⁠accéléré pour ‌tirer parti de cette mesure, a ⁠expliqué Patrick Pouyanné lors d’une conférence de ‌presse consacrée aux perspectives énergétiques de ⁠l’entreprise. Il a ajouté que le ⁠groupe pétrolier français ‌avait "intensifié" son engagement dans l’éolien en prenant ​en charge des ‌projets supplémentaires.

"Comme tout le monde est inquiet, c’est un marché favorable ​pour nous", a estimé le PDG, les promoteurs s’attendant à un effondrement du ⁠marché vers 2028 ou 2030.

Cela a donné à la société l’opportunité d’acquérir des projets actuellement en cours de développement et d’en assurer la construction, a-t-il précisé.

(Rédigé par Dominique Patton; Version ​française Rihab Latrache)