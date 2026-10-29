TotalEnergies : le bénéfice net au T3 bondit de 127% sur un an

TotalEnergies TTEF.PA a fait état jeudi d'un résultat net en forte hausse pour le troisième trimestre, la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran ayant continué d'alimenter la flambée des prix du pétrole, permettant à la major pétrolière française de tirer parti des marges de raffinage élevées.

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est établi à 9,1 milliards de dollars pour la période juillet-septembre, contre 4 milliards un an plus tôt, soit un bond de 127%, dépassant les 8,3 milliards de dollars attendus en moyenne par 12 analystes dans un consensus LSEG.

(Rédigé par Rihab Latrache et Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)