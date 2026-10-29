Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* AIRBUS AIR.PA - Le constructeur aéronautique européen a maintenu mercredi ses prévisions pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a fait état jeudi d'une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, l'activité du groupe ayant été soutenue par l'électronique et l'industriel marchand, et a confirmé ses perspectives pour 2026 et 2027.

* AMUNDI AMUN.PA a fait état jeudi d'une collecte nette totale de 6,5 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, ce qui représente un recul marqué par rapport aux trimestres précédents, évolution que le groupe explique par la réallocation partielle d'un mandat institutionnel en Inde.

* AYVENS AYV.PA a publié jeudi un résultat net des ventes de véhicules d'occasion négatif au troisième trimestre, le groupe citant une normalisation concernant les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ainsi que les effets des prix élevés du pétrole sur la demande.

* BIC BICP.PA a annoncé mercredi une baisse organique du chiffre d'affaires de 0,6% au troisième trimestre, le groupe citant des dynamiques "contrastées" selon ses catégories au début du deuxième semestre.

* CLARIANE CLARI.PA a annoncé mercredi une croissance organique de 4,7% du chiffre d'affaires à fin septembre 2026, citant l'ensemble des activités et des régions, notamment la France, ainsi que la hausse des volumes.

* ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,1% au troisième trimestre, le groupe citant la dynamique commerciale dans l'ensemble des géographies et le déploiement des grands contrats signés au premier semestre.

* ERAMET ERMT.PA a fait état jeudi d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires ajusté au troisième trimestre, à 746 millions d'euros, et a confirmé l'essentiel de ses objectifs opérationnels malgré un environnement de marché toujours volatil.

* MERSEN CBLP.PA a relevé mercredi ses prévisions annuelles, l'entreprise, qui s'est positionnée dans l'électrification et les transitions énergétiques et industrielles, citant l'accélération des investissements dans les infrastructures électriques et les "data centers".

* PLUXEE PLX.PA a annoncé jeudi viser en 2027 un Ebitda récurrent d'au moins 440 millions et un taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50%, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo affichant des résultats annuels supérieurs aux attentes.

* RENAULT RENA.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, parvenant à privilégier les ventes les plus rentables malgré une concurrence très vive qui a pesé sur ses volumes.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a publié jeudi un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, le dynamisme des métiers actions ayant compensé la faiblesse persistante dans la négociation sur les titres à revenu fixe.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a relevé jeudi son objectif annuel de chiffre d'affaires, le groupe français de conseil informatique voulant ainsi refléter une dynamique de croissance portée notamment par les secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial et de l'aéronautique, ainsi que par ses activités de cybersécurité et de conseil.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé jeudi viser un chiffre d'affaires net de 4,15 milliards de dollars (3,72 milliards d'euros) sur le quatrième trimestre de son exercice, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en progression annuelle de 17,9% au troisième trimestre.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel inférieurs aux attentes, l'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie citant les perturbations prolongées dans son environnement opérationnel au Moyen-Orient.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a fait état jeudi d'un résultat net en forte hausse pour le troisième trimestre, la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran ayant continué d'alimenter la flambée des prix du pétrole, permettant à la major pétrolière française de tirer parti des marges de raffinage élevées.

* AB INBEV ABI.BR a fait état jeudi d'un bénéfice en ligne avec les attentes au troisième trimestre, qui a toutefois été impacté par la hausse des coûts, fléau touchant toutes les entreprises du secteur de la grande consommation.

* ADIDAS ADSGn.DE - Le fabricant allemand de vêtements de sport a confirmé jeudi ses résultats déjà publiés pour le troisième trimestre et son relèvement d'objectif de bénéfice pour l'année, invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à pied et de football.

* BBVA BBVA.MC - La banque espagnole a annoncé jeudi une progression de son bénéfice net de 19% au troisième trimestre par rapport à la même période l'année précédente, soutenue par de solides performances au Mexique, son principal marché, et par une hausse globale des revenus liés aux prêts.

* ING INGA.AS - La banque néerlandaise a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,65 milliard d'euros et indiqué qu'elle verserait une distribution supplémentaire en espèces de 250 millions d'euros en janvier 2027.

* OMV OMVV.VI - La compagnie pétrolière autrichienne a annoncé jeudi son résultat d'exploitation ajusté trimestriel le plus élevé depuis fin 2022, porté par la forte hausse des marges indicatives de raffinage et à la hausse des prix du pétrole et du gaz.

* SABADELL SABE.MC - La banque espagnole a revu à la baisse jeudi ses prévisions de revenus d'activité de crédit pour l'année, la hausse des taux d'intérêt entraînant également une augmentation des coûts liés aux dépôts.

* SHELL SHEL.L a annoncé jeudi un bénéfice net ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes, ressortant à son plus haut niveau depuis 2022, tout en renforçant son programme de rachats d'actions, porté par l'amélioration des marges de raffinage et la hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL).

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a vu ses pertes s'aggraver au troisième trimestre, signe d'une crise qui s'accentue chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu'il entame une restructuration de grande envergure.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)