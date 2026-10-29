Volkswagen : une perte plus importante que prévu au T3 accentue les enjeux de la restructuration

Première installation d'économie circulaire de Volkswagen, située dans l'usine de véhicules électriques de Volkswagen à Zwickau.

Volkswagen a vu ses ‌pertes s'aggraver au troisième trimestre de son exercice, signe d'une crise qui ​s'accentue chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu'il entame une restructuration de grande envergure.

Le premier ​constructeur automobile européen a annoncé jeudi une perte d'exploitation de 5,9 milliards d'euros au cours de ​cette période de trois mois, alors que ⁠les analystes avaient prévu une perte de 2,6 milliards d'euros après ‌une perte de 1,3 milliard d'euros un an plus tôt, selon un consensus Visible Alpha.

“Les résultats des neuf premiers mois ​montrent clairement une chose : ‌nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de ⁠temps. Nous devons agir rapidement et avec détermination,” a déclaré Arno Antlitz, directeur financier du groupe, dans un message vidéo.

Le chiffre d'affaires a également reculé ⁠de 6% au ‌troisième trimestre, une baisse plus forte que prévu, pour s'établir ⁠à 75,3 milliards d'euros.

Ces résultats soulignent la pression qui pèse sur Volkswagen ‌pour que le constructeur repense son modèle économique face à ⁠la concurrence chinoise, à des coûts tarifaires annuels se ⁠chiffrant en milliards et ‌à une montée en puissance coûteuse des véhicules électriques en Europe, où ​ses rivaux gagnent du terrain.

Le directeur ‌général du groupe, Oliver Blume, prévoit 100.000 suppressions d'emplois dans l'ensemble du groupe, qui comprend les ​marques Audi et Porsche.

Jusqu'à quatre usines en Allemagne risquent la fermeture dans le cadre de son plan, qui se heurte à une ⁠vive opposition des syndicats et pourrait entraîner des grèves dès le début de l'année prochaine.

Le mois dernier, Volkswagen a annoncé 10 milliards d'euros de coûts exceptionnels, principalement liés à des problèmes chez Porsche, tout en ramenant à 1% au maximum ses prévisions de marge bénéficiaire pour 2026.

(Rédigé par Rachel More ; ​version française Etienne Breban)