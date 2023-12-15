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Totalenergies lance la construction d'une centrale solaire en Afrique du Sud
information fournie par Reuters15/12/2023 à 08:15

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* AFRIQUE DU SUD : TOTALENERGIES LANCE LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE ASSOCIÉE À UN STOCKAGE PAR BATTERIE

* TOTALENERGIES ET SES PARTENAIRES LANCENT LA CONSTRUCTION EN AFRIQUE DU SUD D'UN GRAND PROJET RENOUVELABLE HYBRIDE COMPRENANT UNE CENTRALE SOLAIRE DE 216 MW AINSI QU'UN SYSTÈME DE STOCKAGE PAR BATTERIE DE 500 MWH

* LE SITE FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE PENDANT 20 ANS AU RÉSEAU NATIONAL SUD-AFRICAIN, SOIT L'ÉQUIVALENT DE PLUS DE 400 GWH PAR AN

* LE PROJET EST DÉVELOPPÉ PAR UN CONSORTIUM COMPOSÉ DE TOTALENERGIES (35%), DE HYDRA STORAGE HOLDING (35%) ET D'UN PARTENAIRE CERTIFIÉ B-BBEE, REATILE RENEWABLES (30%). LE PROJET, DONT LE CLOSING FINANCIER A ÉTÉ RÉALISÉ LE 14 DÉCEMBRE, DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNEL EN 2025

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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