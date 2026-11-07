 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse du Smic : ne pas nuire à l'emploi, demande Farandou
information fournie par AFP 07/11/2026 à 23:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou ne proposera pas de hausse du Smic qui pourrait "nuire à l'emploi", a-t-il indiqué dans une interview à paraître dans la Tribune dimanche, alors qu'une conférence sociale aura lieu lundi à Matignon avec le patronat et les syndicats.

"Je ne proposerai pas de mesure qui nuirait à l'emploi", indique M. Farandou, soulignant qu'une "hausse excessive" du salaire minimum "menacerait un certain nombre d'entreprises déjà fragilisées".

"Porter le Smic à 1.700 euros net" par exemple, "détruirait plus de 230.000 emplois", affirme-t-il.

Le Smic mensuel net est aujourd'hui de 1.477,93 euros. M. Farandou a déjà évoqué son souhait de le voir passer la barre des 1.500 euros, sans préciser le niveau souhaitable à ses yeux.

La CFDT demande 100 euros net de hausse du Smic net et la CGT 10 %, une hausse d'environ 150 euros.

Une hausse du Smic "serait possible dès le 1er décembre, si les discussions aboutissent rapidement", indique-t-il.

Elle "n'annule pas le montant de la prime d'activité touchée", précise-t-il par ailleurs.

"Pour une personne célibataire au Smic, le salaire versé par l'entreprise est de 1.477 euros, avec une prime d'activité qui s'élève à 230 euros, soit un revenu disponible de 1.700 euros net sur le compte bancaire", indique-t-il.

Le gouvernement va par ailleurs proposer des solutions "pour favoriser les négociations annuelles obligatoires en entreprises et dans les branches", indique M. Farandou.

SMIC
17 octobre
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank