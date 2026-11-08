Trump veut Dana White, patron de la fédération de MMA, comme porte-parole de la Maison Blanche

Le patron de l'UFC Dana White (au centre) aux côtés de Donald Trump à West Palm Beach, en Floride, le 6 novembre 2024 ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).

Après la nomination vendredi de son conseiller Stephen Miller, un représentant de la droite dure, comme directeur de cabinet de la Maison Blanche, le président républicain confirme ainsi sa pugnacité affichée face à la future majorité parlementaire démocrate, après la déroute de son camp aux élections cruciales de mi-mandat mardi.

Donald Trump a fait cette annonce sur son réseau Truth Social, précisant que Dana White, qualifié de "combattant et guerrier violent", n'avait pas encore accepté cette proposition.

L'intéressé, à l'issue d'un combat auquel il assistait à Londres, a déclaré se rendre "immédiatement" à Washington pour rencontrer le président américain lundi.

"J'aurai plus à dire après ça", a-t-il ajouté aux journalistes présents.

Donald Trump avait fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA à la Maison Blanche, organisé par l'UFC.

Le poste stratégique de porte-parole de la Maison Blanche est vacant depuis l'éviction le 16 octobre de Katie Zacharia, congédiée au bout de cinq jours. Cette commentatrice conservatrice avait laissé une impression laborieuse lors du seul briefing qu'elle a animé et était accusée d'avoir menti sur ses qualifications de juriste.

"Chantage"

"Dana, s'il te plaît accepte ce boulot", a écrit Donald Trump, l'exhortant à s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA, dont deux Russes et une Brésilienne, "même si certains ne sont pas de notre pays".

"Nous avons besoin de ces personnes pour nous défendre contre la gauche cinglée", a-t-il ajouté, en référence à l'opposition démocrate qui a remporté le contrôle des deux chambres du Congrès.

Auparavant, Donald Trump avait affirmé sur Truth Social ordonner à son ministère de la Justice d'enquêter sur les menaces des démocrates, qualifiées de "chantage", d'utiliser leur future majorité pour engager des procédures de destitution contre des membres de son gouvernement.

Les dirigeants démocrates ont fait savoir que l'une des priorités de la nouvelle majorité au Congrès à partir de janvier serait de lancer des enquêtes parlementaires contre Donald Trump, son gouvernement, et ses proches, qu'ils accusent notamment de corruption.

Pourraient être plus particulièrement visés les ministres de la Défense, Pete Hegseth, ou de la Justice, Todd Blanche.

Dana White, crâne rasé et silhouette athlétique, était intervenu sur scène le 6 novembre 2024 lors du discours de Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle ainsi que lors de son investiture à la convention républicaine en juillet 2024.

Cette figure conservatrice et masculiniste, qui décrit Donald Trump comme son "pote", a depuis intégré le conseil d'administration de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), symbole du virage conservateur pris par Mark Zuckerberg, adepte du MMA.

S'il accepte le poste, Dana White, 57 ans, rejoindra à la Maison Blanche Stephen Miller, qui prendra lundi ses fonctions de directeur de cabinet à la place de Susie Wiles. Ce conseiller de Trump est l'artisan de la ligne dure du président républicain sur l'immigration et il est ainsi promu à un poste hautement stratégique: le "chief of staff" est un chef d'orchestre de l'action gouvernementale qui filtre les personnes ou informations parvenant au président.

Dans un entretien à la chaîne CBS qui sera diffusé dimanche, Donald Trump a laissé présager d'autres mouvements à venir. "J'aime mon cabinet (...) Mais je vais peut-être procéder à quelques changements", a-t-il déclaré dans un extrait de cet entretien diffusé vendredi.