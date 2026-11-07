Tarifs de l'électricité pour les particuliers: "stables" jusqu'à la fin de l'hiver, selon le PDG d'EDF

Tarifs de l'électricité pour les particuliers: "stables" jusqu'à la fin de l'hiver, selon le PDG d'EDF ( AFP / Miguel MEDINA )

Les tarifs de l'électricité pour les particuliers "sont et seront stables jusqu'au 1er février au moins, et je pourrais même dire jusqu'à la fin de l'hiver" a indiqué le PDG d'EDF Bernard Fontana samedi sur France Inter.

"Techniquement" au 1er février, "il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé" de l'électricité, a-t-il poursuivi, mais "on s'attend à ce que le gouvernement, conformément aux annonces, assure une stabilité" du prix, a ajouté M. Fontana, interrogé lors de l'émission "On n'arrête pas l'Eco".

Le 7 octobre, jour où il a annoncé des mesures pour baisser le prix du fuel et des carburants en mettant 10 millions de barils de gazole à disposition des distributeurs pour abaisser les prix à la pompe de 12 à 18 centimes, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait aussi déclaré que le prix de l'électricité ne "devait pas augmenter cet hiver".

"Je demande par ailleurs à EDF de mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté", avait-t-il ajouté.

Après deux ans de hausses successives en 2023 et 2024, les tarifs réglementés avaient baissé de 15% en moyenne en février 2025, une première depuis 10 ans.

Ils avaient enregistré un nouveau léger recul (0,8%) en février 2026, avant d'augmenter de 2,5% en août 2026, alors que le gouvernement prévoyait fin 2025 des factures "stables au moins en 2026 et en 2027".

Les tarifs réglementés concernent plus de 20 millions d'abonnés. Ils s'opposent aux tarifs de marché, proposés par de nombreux fournisseurs depuis l'ouverture à la concurrence du secteur.