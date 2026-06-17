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TotalEnergies-La raffinerie saoudienne ne sera pas réparée avant 2027-PDG
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:18

par America Hernandez

La raffinerie de pétrole SATORP de TotalEnergies TTEF.PA en Arabie saoudite, qui a été touchée par trois drones en avril, ne fonctionne toujours qu’à 70% de sa capacité et ne sera pas entièrement remise en état avant début 2027, a déclaré mercredi le président-directeur général du géant pétrolier et gazier, Patrick Pouyanné.

Durant une audition de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la crise au Moyen-Orient, Patrick Pouyanné a déclaré que la réouverture du détroit d'Ormuz après un accord entre les États-Unis et l'Iran ne résoudrait pas immédiatement la crise énergétique, en raison des dommages subis par les raffineries du Moyen-Orient.

"Notre raffinerie, par exemple en Arabie (saoudite), a subi trois attaques de drones et aujourd'hui elle ne fonctionne qu'à 70% de sa capacité. Et on aura des travaux de remise en état qui vont nous prendre sans doute au-delà de la fin de l'année 2026",

a-t-il déclaré.

L’audition parlementaire a également abordé la question d’un impôt sur les superprofits, qui a pris de l’ampleur en France compte tenu de la hausse des bénéfices de TotalEnergies liée à la guerre et à la hausse des cours.

Patrick Pouyanné a rappelé que l'entreprise était la seule à plafonner volontairement les prix à la pompe pour les automobilistes français, et a averti que toute taxe devrait respecter les traités internationaux afin d’éviter la double imposition.

Interrogé sur la question, le PDG a répondu que les gains de part de marché issus du plafonnement des prix ont été mitigés par les pertes financières liées à la vente à un prix inférieur à celui du marché en France.

(Rédigé par America Hernandez et Inti Landauro; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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