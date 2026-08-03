Amazon dépasse les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois

( Belga / JONAS ROOSENS )

Le géant technologique américain Amazon a dépassé pour la première fois lundi le seuil symbolique des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, surfant toujours sur l'enthousiasme suscité par ses résultats trimestriels.

A la Bourse de New York, vers 14H15 GMT, l'action Amazon gagnait 4,57% à 284 dollars. Depuis la publication de ses résultats jeudi, elle s'est envolée de plus de 20%, soit un gain d'environ 500 milliards de dollars.

Le groupe consolide ainsi sa place de cinquième capitalisation mondiale derrière Nvidia, Apple, Alphabet (Google) et Microsoft.

Les investisseurs continuent de saluer lundi la forte croissance de l'activité d'informatique à distance (cloud) d'Amazon, et plus généralement des activités liées à l'intelligence artificielle (IA).

La filiale "cloud" du groupe, Amazon Web Services (AWS), a notamment connu au deuxième trimestre une croissance de 37% sur un an, soit un rythme plus soutenu que sur les trois premiers mois de l'année (28%) ou que lors de chaque trimestre depuis près de cinq ans.

Mais le groupe a surtout montré que ses investissements pour développer l'IA n'entamaient pas sa marge, dans un contexte d'inquiétudes grandissantes liées aux dépenses massives nécessaires au développement de cette technologie.

Publiés ces derniers jours, les résultats des géants de la tech américaine "se sont révélés globalement rassurants", estime dans une note Giovanni Mazzariello, gérant de portefeuille chez UniCredit.

"Alphabet, Microsoft et Amazon ont tous réaffirmé ou revu à la hausse leurs plans d'investissement, tout en continuant d'afficher une forte croissance dans leurs activités liées au cloud et à l'IA, assortie d'une rentabilité en hausse et d'un carnet de commandes en expansion", souligne-t-il.

Meta (Facebook, Instagram) a, lui, été sanctionné jeudi par Wall Street dans la foulée de ses résultats, pâtissant d'une rentabilité affaiblie par ses investissements dans l'intelligence artificielle.