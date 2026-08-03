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Les ventes de voitures neuves de Tesla en Italie ont chuté de 77 % en juillet en glissement annuel
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 18:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Italie ont chuté de 77% en glissement annuel en juillet, après une hausse de 43% le mois précédent, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 105 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 0,09%.

Au cours des sept premiers mois de cette année, les immatriculations ont progressé de 15,86% par rapport à la même période de 2025.

Entre janvier et juillet 2026, l'entreprise a vendu 8.023 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché de 0,76%.

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