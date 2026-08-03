Amazon dépasse pour la première fois les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Amazon a franchi pour la première fois le seuil des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par des résultats supérieurs aux attentes et par l'optimisme des investisseurs concernant la croissance de son activité cloud liée à l'intelligence artificielle.

L'action Amazon gagne environ 5%, à un record de 285,01 dollars, portant la capitalisation boursière du groupe au-delà de 3 000 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, le titre progresse de plus de 23%. Cette envolée intervient après la publication de résultats marqués par la plus forte croissance d'Amazon Web Services depuis plus de quatre ans et par le relèvement des prévisions de dépenses d'investissement, confirmant la vigueur de la demande en services de cloud computing alimentée par l'intelligence artificielle.

Les performances d'Amazon ont également soutenu l'ensemble du secteur technologique. Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Oracle progressent eux aussi en Bourse, les investisseurs étant rassurés par le maintien des investissements des grands fournisseurs de cloud dans les infrastructures d'IA. Selon plusieurs observateurs, cette dynamique confirme que les principaux acteurs du secteur continuent de privilégier la croissance malgré les dépenses massives consacrées aux centres de données.

Amazon rejoint ainsi Apple, Microsoft, Alphabet et Nvidia parmi les entreprises ayant dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Fondé par Jeff Bezos en 1994, le groupe n'a mis qu'un peu plus de deux ans pour passer de 2 000 à .000 milliards de dollars de valorisation. Cette progression est notamment soutenue par le développement d'AWS et par des partenariats conclus avec OpenAI, Anthropic et Meta pour les infrastructures cloud et les puces dédiées à l'intelligence artificielle.