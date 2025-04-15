TotalEnergies-La marge de raffinage européenne s’établit à 29,4 $/t au T1 2025

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* PRINCIPAUX INDICATEURS T1
* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN (ERM) AU T1 29,4 $/T
* PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T1 2025 ATTENDUE DANS LE HAUT DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE (2,5 À 2,55 MBEP/J), SOIT UNE PRÈS DE +4 % VERSUS T1 2024
* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T1 2025 EST ATTENDUE AU HAUT DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE (2,5 À 2,55 MBEP/J)
* RÉSULTATS DE INTEGRATED POWER ATTENDUS ENTRE 450 M$ ET 500 M$ COMME AUX T2 ET T3 2024
* LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EST ATTENDU EN AUGMENTATION DE 4-5 G$, EN LIGNE AVEC L’EFFET SAISONNIER CONSTATÉ SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES
* INTEGRATED POWER: LE CASH-FLOW EST ATTENDU PROCHE DE 600 M$, EN LIGNE AVEC LA GUIDANCE ANNUELLE
* LES RÉSULTATS DU RAFFINAGE-CHIMIE SONT ATTENDUS DU MÊME ORDRE QUE CEUX DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2024
* LES RÉSULTATS DU MARKETING & SERVICES SONT ATTENDUS AU NIVEAU DU PREMIER TRIMESTRE 2024 COMPTE TENU DE L’EFFET SAISONNIER DE CETTE ACTIVITÉ
* CASH-FLOW DU RAFFINAGE-CHIMIE SERA IMPACTÉ PAR L’EFFET SAISONNIER DES REMONTÉES DE DIVIDENDES DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (-200 M$ EN COMPARAISON DU T4 2024)
Texte original [https://tinyurl.com/2brrkued] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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