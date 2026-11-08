Route du Rhum : Tom Laperche triomphe, record à la clé

Le navigateur Tom Laperche célèbre sa victoire sur la Route du Rhum, le samedi 7 novembre 2026 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe ( AFP / Loic VENANCE )

Magistral depuis le coup de canon à Saint-Malo, Tom Laperche (SVR Lazartigue) a remporté samedi soir en Guadeloupe la prestigieuse Route du Rhum, dès sa première participation et en un temps record.

Le skipper de 29 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 22h31 locales, soit 03h31 dimanche à Paris, après 6 jours 13 heures et 27 minutes en mer, améliorant de 6 heures et 19 minutes le précédent chrono de référence établi par Charles Caudrelier en 2022.

A l'approche de la bouée d'arrivée, le jeune marin, habituellement réservé, a laissé exploser sa joie, sautant plusieurs fois pieds nus sur le grand filet de son trimaran, tout en saluant son équipe technique venue l'accompagner dans les derniers milles.

Après près d'une semaine en isolement total dans l'Atlantique, le skipper a retrouvé en quelques instants les embrassades de ses proches, les flashs de dizaines de photographes et les applaudissements de milliers de personnes réunies sur les quais.

"C'est une victoire énorme, c'est ma course de rêve, quand j'ai commencé la voile s'il y avait une chose que je voulais gagner, c'était la Route du Rhum", a lâché sur les pontons Laperche, les yeux brillants d'émotion.

Absolument seul en tête de flotte depuis plusieurs jours, il a négocié avec brio la dernière difficulté de la traversée, un périlleux tour de Guadeloupe, qui a nécessité de nombreuses manoeuvres face au vent.

"Un rêve de gosse"

"Sur cette course, j'ai parfois réussi à basculer dans une forme d'état de grâce : dès que je prenais une décision, c'était la bonne", a raconté Laperche, qualifiant d'"absolument extraordinaires à vivre" ces instants.

Une fois le champagne débouché, son petit frère Mathieu, son père Philippe, dentiste et ancien coureur au large, sa mère Sabine et ses grands-parents lui ont sauté dessus pour l'enlacer.

Tom Laperche navigue peu après le départ de la Route du Rhum de Saint-Malo, le 1er novembre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Surdoué de la voile, Laperche n'avait encore jamais pris le départ de la célèbre transatlantique en solitaire, qui fêtait sa 13e édition cette année.

"J'ai toujours vu des images incroyables des arrivées de grands champions, (...) je suis hyper impressionné par l'accueil et le bruit, cela me touche énormément", a-t-il lancé en direction des Guadeloupéens, très nombreux malgré l'heure tardive.

Il partait favori à la barre du SVR Lazartigue, bateau conçu dans l'écurie MerConcept du marin charentais François Gabart, le vainqueur du Vendée Globe 2012/2013 et son mentor pendant très longtemps.

"J'ai fait un stage aux côtés de François en 2019 et ce magnifique trimaran était encore en phase de construction. Je ne savais pas à quoi ça mènerait mais il a cru même avant moi que j'étais capable de mener ces bateaux-là. Je ne le remercierai jamais assez", a souligné Laperche.

Bonification

Mis à l'eau en 2021, le grand trimaran bleu a remporté l'année dernière la Transat Café L'Or et en septembre la dernière confrontation entre géants des mers. Il était considéré comme l'Ultim le mieux préparé de la flotte au départ du Rhum, avec le Banque Populaire d'Armel Le Cléac'h.

Mais alors qu'il collait à la trace de Laperche lors du premier tiers du parcours, Le Cléac'h a chaviré avant d'être secouru quelques heures plus tard "en bonne santé" par un cargo panaméen.

"Je peux vous dire que quand on apprend ça tout seul au milieu de l'océan, c'est une sacrée émotion, ça glace le sang. Je ne savais plus trop quoi faire et j'étais vraiment fébrile", a raconté Laperche.

Celui-ci a d'ailleurs bénéficié d'une bonification d'une heure et deux minutes pour s'être temporairement dérouté vers Le Cléac'h, qui avait rapidement déclenché sa balise de détresse.

"Après l'accident, la physionomie de la course a un petit peu changé. La gestion du risque est devenue beaucoup plus importante, reléguant la gestion de la performance un peu en dessous dans la pile des priorités", a détaillé Franck Cammas, vainqueur de la Route du Rhum en 2010 et intégré à la cellule de routage du champion cette année.

Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), les premiers poursuivants de Laperche en Ultim, devraient compléter le podium dans la journée de dimanche. Sur l'Atlantique, la bataille continue pour les skippers des autres classes.

Plus d'une centaine de bateaux sont attendus jusqu'au 3 décembre à Point-à-Pitre.