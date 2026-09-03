TotalEnergies finalise son entrée comme opérateur dans la licence PEL83 en Namibie

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* FINALISE SON ENTRÉE COMME OPÉRATEUR DANS LA LICENCE PEL83 EN NAMIBIE, COMPRENANT LA DÉCOUVERTE GÉANTE MOPANE

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(Rédaction de Gdansk)