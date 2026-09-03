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TotalEnergies finalise son entrée comme opérateur dans la licence PEL83 en Namibie
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 08:12
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TotalEnergies SE TTEF.PA :

* FINALISE SON ENTRÉE COMME OPÉRATEUR DANS LA LICENCE PEL83 EN NAMIBIE, COMPRENANT LA DÉCOUVERTE GÉANTE MOPANE

Texte original [https://tinyurl.com/4jd76wpr]

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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