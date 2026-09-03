L'Europe ouvre sans direction, prudence à la veille du rapport sur l'emploi US

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres
Les principales Bourses européennes évoluent sans grandes variations en début de séance jeudi, la prudence restant de mise à la veille de la publication de données d'emploi cruciales pour déterminer la trajectoire des taux américains, tandis que les combats continuent entre l'Iran et les États-Unis, maintenant les cours du pétrole à un haut niveau.
À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 8.279,31 points vers 07h03 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,06%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de en hausse de 0,09%.
Alors que Wall Street a amorcé mercredi soir un rebond après trois séances dans le rouge, la tendance ne s'est pas propagée à l'Europe, les prix élevés de l'énergie et les inquiétudes persistantes sur la dette souveraine pesant toujours sur le sentiment.
Après plusieurs jours d'échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran, et alors que la hausse des rendements obligataires américains se poursuit, dans un contexte de craintes à propos de l'inflation et la dette, les investisseurs attendent la publication des indices PMI européens définitifs du mois d'août avant le rapport sur l'emploi américain vendredi.
Ces données feront l'objet d'une attention particulière, les créations d'emploi dans le secteur privé aux États-Unis en août étant ressorties en-deçà des attentes, selon l'enquête ADP publiée mercredi.
Aux valeurs, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs Soitec bondit de 12% après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la demande en Photonics-SOI.
Legrand grimpe de 2,5% à la faveur d'un relèvement de la recommandation de Deutsche Bank sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Les valeurs du luxe sont à la peine, avec des baisses de 1,5% à 2,5% pour LVMH, L'Oréal, Kering et Hermès en France, et de 1,2% à 1,7% pour Moncler, Salvatore Ferragamo et Brunello Cucinelli.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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