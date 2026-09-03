L'Europe ouvre sans direction, prudence à la veille du rapport sur l'emploi US

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent sans ‌grandes variations en début de séance jeudi, la prudence restant de mise à ​la veille de la publication de données d'emploi cruciales pour déterminer la trajectoire des taux américains, tandis que les combats continuent entre l'Iran et les États-Unis, maintenant les ​cours du pétrole à un haut niveau.

À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 8.279,31 points vers ​07h03 GMT. A Francfort, le Dax avance ⁠de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 ‌est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de en hausse de 0,09%.

Alors que Wall Street ​a amorcé mercredi soir ‌un rebond après trois séances dans le rouge, la tendance ⁠ne s'est pas propagée à l'Europe, les prix élevés de l'énergie et les inquiétudes persistantes sur la dette souveraine pesant toujours sur le sentiment.

Après plusieurs jours d'échanges ⁠de tirs entre les ‌Etats-Unis et l'Iran, et alors que la hausse des rendements obligataires ⁠américains se poursuit, dans un contexte de craintes à propos de l'inflation et ‌la dette, les investisseurs attendent la publication des indices PMI européens ⁠définitifs du mois d'août avant le rapport sur l'emploi américain ⁠vendredi.

Ces données feront l'objet ‌d'une attention particulière, les créations d'emploi dans le secteur privé aux États-Unis en ​août étant ressorties en-deçà des attentes, selon ‌l'enquête ADP publiée mercredi.

Aux valeurs, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs Soitec bondit de 12% après ​avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la demande en Photonics-SOI.

Legrand grimpe de 2,5% à la faveur d'un relèvement de ⁠la recommandation de Deutsche Bank sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Les valeurs du luxe sont à la peine, avec des baisses de 1,5% à 2,5% pour LVMH, L'Oréal, Kering et Hermès en France, et de 1,2% à 1,7% pour Moncler, Salvatore Ferragamo et Brunello Cucinelli.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)