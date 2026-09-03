Réforme de la facturation électronique : à quelles obligations êtes-vous tenu depuis le 1er septembre ?

Réforme de la facturation électronique au 1er septembre 2026 : êtes-vous prêt ? (Visuel Crédit Adobe Stock)

La réforme de la facturation électronique est entrée en vigueur en France le 1er septembre 2026. Elle est applicable à toutes entreprises, quelle que soit leur taille ou leur ancienneté. On vous explique en quoi, en tant qu'indépendant, vous êtes concerné au même titre que les autres structures.

En quoi consiste la réforme de la facturation électronique pour les pros ?

Depuis 2025, l'adoption anticipée des nouvelles règles de facturation se basait sur le volontariat. Le 1er septembre 2026 marque le début d'une généralisation de cette obligation réglementaire.

Pour toutes les tailles d'entreprise, la réception de factures électroniques est désormais de rigueur, tandis que pour les moyennes et grandes entreprises, l'émission de factures électroniques est en outre impérative.

Ainsi, plus de 10 millions d'entités économiques sont concernées, sans critère de chiffre d'affaires, de statut ou de forme juridique.

À noter : l'envoi d'un simple PDF par email ne suffira plus pour les opérations concernées par l'e-invoicing.

C'est au 1er septembre 2027 que toutes les entreprises devront se soumettre à toutes les obligations : émission, transmission des données via un e-reporting et réception de factures électroniques (1).

Facturation électronique : quel coût pour les entrepreneurs ?

Administratif : la fin de certains coûts cachés

Malgré la démarche à accomplir qui peut sembler lourde pour certaines petites entités, la réforme de la facturation électronique évitera bien des coûts cachés, notamment parmi les plus courants :

-> La multiplicité des outils non professionnels et les tâches manuelles (Excel, pdf, outil comptable…).

-> Les risques d'erreurs de saisie de TVA, de doublons et oublis de relances.

-> Le temps passé à rechercher une facture liée à une transaction.

Ces tâches pouvaient représenter entre 4 et 6 heures par semaine. Leur suppression sera du temps précieux récupéré au profit d'autres missions plus utiles.

À combien la réforme va se chiffrer pour les entrepreneurs ?

Le coût direct de la réforme se mesure parfois en dizaines d'euros par mois (abonnement à une plateforme avec d'éventuels services et options), mais le véritable enjeu financier pour les indépendants réside davantage dans le changement d'habitude de facturation et dans la mise en conformité qui devra être immédiate dès cette rentrée 2026.

Quels sont les bénéfices attendus de la réforme au quotidien ?

Tout d'abord, les utilisateurs de la facturation électronique profiteront d'une conformité et d'une meilleure conservation des données et documents commerciaux (factures fournisseurs, factures clients).

Ensuite, cette réforme va permettre une meilleure lutte contre la fraude et les pratiques illégales. Une évolution inhérente à la facturation électronique grâce à une traçabilité des flux, qui permettra aux entreprises d'honorer systématiquement les règles commerciales et de marché en vigueur.

Enfin, le passage à la facturation électronique devrait engendrer un gain de temps et une hausse de la productivité au sein des organisations (pièces commerciales standardisées, horodatées, plus faciles à classer, à retrouver…) permettant à terme aux dirigeants de petites structures, qui n'ont parfois ni comptable ni assistant, de se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée (négociation, stratégie...).

Concrètement, les indépendants apprécieront aussi une meilleure visibilité sur leurs paiements à venir, qui impacteront leur trésorerie.

Vous avez du retard pour passer à la facture électronique : comment faire ?

Il est possible de s'inscrire auprès d'une plateforme agréée (PA) immatriculée par la DGFiP, qui fournit un annuaire des acteurs (2), parmi lesquels figure Abby, partenaire du programme d'avantages The Corner Business, dédié aux clients pros de BoursoBank.

En savoir plus Partenariat BoursoBank x Abby : la facturation électronique en toute sérénité En intégrant Abby aux bons plans «The Corner» Business, BoursoBank propose aux indépendants une plateforme tout-en-un. Un premier niveau de service est disponible gratuitement, permettant aux clients de Bourso Business de se mettre en conformité, dès aujourd'hui, grâce à un outil qui leur permet d'émettre, de recevoir et suivre un nombre illimité de factures et de devis. Pour leurs usages plus avancés, les clients de BoursoBank bénéficient par ailleurs jusqu'à 45% de remise sur leur première année d'abonnement*.

Quel que soit votre choix pour le traitement de la facturation électronique, vous devrez désigner sans tarder la plateforme choisie à l'administration fiscale.

En cas de manquement avéré à recourir à une plateforme agréée, l'assujetti repéré recevra une mise en demeure pour s'y conformer sous trois mois.

Facturation électronique obligatoire : y a-t-il des exceptions ?

Sont notamment exclues de l'e-invoicing (facture électronique obligatoire) certaines opérations spécifiques :

-> Les ventes réalisées auprès de particuliers (B2C).

-> Les opérations avec des partenaires étrangers.

-> Certaines opérations exonérées de TVA.

-> Les opérations situées hors du champ de la TVA.

La transmission des factures via un e-reporting peut néanmoins rester exigible pour ces mêmes transactions.

Quelles sont les sanctions prévues par la DGFiP en cas de non-conformité ?

Depuis la loi de finances pour 2026, la DGFiP a fixé un barème pour les cas de non-respect de la procédure : paiement d'une amende de 50 euros par facture incorrecte, avec un plafond de 15.000 euros par année civile (3).

À retenir :

Toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, même les micro-entreprises.

Perçu à l'annonce de sa mise en place comme une contrainte réglementaire, le processus de facturation électronique devrait être une opportunité qui génère des gains de temps pour les utilisateurs et des règles de la concurrence assainies.

Le choix de la plateforme agréée (PA) pour le partage de ses données et de ses flux au format électronique se fait à la discrétion du professionnel.

Le coût de la réforme s'entend à la fois en termes d'abonnement souscrit et de nouveaux usages qui demanderont temps et adaptation. Bien sûr, des amendes constitueraient un surcoût indésirable.

Une marge de tolérance est accordée pour la mise en œuvre de la facturation électronique : la première infraction ne sera pas poursuivie si une régularisation intervient rapidement après la demande initiale de l'administration (droit à l'erreur).

Le 1er septembre 2026 est une étape intermédiaire avant l'échéance du 1er septembre 2027, pour laquelle tous les acteurs devront avoir basculé pour l'émission, l'e-reporting et la réception de factures électroniques.

À lire aussi | The Corner Business : dépensez moins en profitant pleinement de votre statut d’entrepreneur

(1) https://www.economie.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-facturation-electronique-pour-les-entreprises

(2) https://www.impots.gouv.fr/je-consulte-la-liste-des-plateformes-agreees

(3) https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18802

*45 % de remise applicable sur la 1ère année dans le cadre d'un abonnement annuel ou les 3 premiers mois dans le cadre d'un abonnement mensuel jusqu'au 11/10/2026 sur les plans Start et Pro, 25% de remise après.

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