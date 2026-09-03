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La Bourse de Paris sous pression, la tech se distingue
information fournie par AFP 03/09/2026 à 10:08
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule jeudi, pénalisée par les tensions persistantes sur l'énergie, tandis que les valeurs technologiques profitent de solides résultats dans les semi-conducteurs.

Après avoir hésité à l'ouverture, l'indice CAC 40 perdait 0,37% à 8.250,04 points vers 09H45 heure de Paris. Mercredi, l'indice vedette de la place parisienne a terminé sur un recul de 0,26% à 8.280,63 points.

"Le reflux du pétrole, après trois séances de hausse, soulage temporairement les craintes inflationnistes et apporte un soutien limité aux actifs risqués", explique John Plassard, analyste pour Cité Gestion Private Bank.

Le Brent, référence mondiale du brut, reste toutefois proche des 95 dollars le baril, un niveau très élevé.

En parallèle, "la hausse incessante des prix du gaz naturel ne montre aucun signe d’essoufflement", relève Jim Reid, "les investisseurs anticipant désormais une période prolongée de prix élevés" alors que les pays d'Europe du Nord peinent à reconstituer leurs réserves avant l'hiver.

"Cela a eu des répercussions sur les actifs à travers l'Europe, qui fait face à des prix du gaz naturel bien plus élevés que les États-Unis", souligne-t-il.

La tech voit vert

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle naviguent dans le vert jeudi, "les valeurs technologiques bénéficiant de l'interprétation positive des perspectives agressives de Broadcom concernant les ventes de puces annoncées dans la nuit", explique Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

"Le géant des semi-conducteurs a publié des bénéfices supérieurs aux attentes (...). Le chiffre d’affaires du dernier trimestre a également été supérieur aux attentes, à 29,59 milliards de dollars", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Le groupe français Soitec, spécialiste de la conception de matériaux semi-conducteurs, s'envolait de 12,77% à 126,30 euros l'action vers 09H45 heure de Paris.

Le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics (+1,41% à 44,34 euros) s'affichait également en hausse.

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles s'affichent également dans le vert mardi, à l'image des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques comme les centres de données: Legrand prenait 2,60% à 138,05 euros.

Euronext CAC40

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