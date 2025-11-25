TotalEnergies finalise la cession d'une participation non opérée au Nigeria

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi que sa filiale EP Nigeria avait finalisé la cession de sa participation non opérée de 12,5% dans le champ de Bonga, au Nigeria.

Le contrat de partage de production de l’OML118 a été cédé à Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe avait annoncé en mai dernier son intention de céder sa participation non opérée dans le champ de Bonga.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)