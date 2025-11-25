Véhicules électriques : Volkswagen dit maîtriser toute la chaîne de production en Chine

Volkswagen peut désormais construire entièrement ses voitures électriques depuis ses sites chinois, une stratégie pour réduire ses coûts et être plus compétitif sur son premier marché en perte de vitesse ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Volkswagen a déclaré mardi pouvoir désormais construire entièrement ses voitures électriques depuis ses sites chinois, une stratégie pour réduire ses coûts et être plus compétitif sur son premier marché en perte de vitesse.

Le groupe a étendu la capacité de son centre de production et d'innovation de Hefei (est de la Chine) et peut maintenant y "développer, tester et fabriquer localement la prochaine génération de véhicules intelligents et connectés", salue le président du directoire Oliver Blume dans un communiqué.

Ainsi, "les coûts d'un nouveau modèle, dans certains projets clés, peuvent être réduits de jusqu'à 50%" par rapport à ceux en Europe, grâce aux fournisseurs locaux et aux infrastructures chinoises, assure le groupe.

Les nouvelles installations de Hefei contribuent aussi à réduire de 30% le temps de développement des véhicules électriques.

C'est la première fois dans l'histoire de Volkswagen que des véhicules peuvent être construits entièrement en dehors de l'Allemagne.

Oliver Blume veut ainsi "consolider durablement" la position de Volkswagen sur le premier marché automobile mondial, face aux droits de douane américains et à la morosité du marché européen.

Sur les neufs premiers mois de 2025, le constructeur aux dix marques a écoulé environ 28% de sa production de voitures en Chine, en hausse de 8,5% sur un an.

Mais la part du marché du groupe de Wolfsbourg est sous pression, face à une intense concurrence, notamment dans l'électrique où le constructeur BYD a plusieurs longueurs d'avance.

"Nos clients (chinois) attendent des mises à jour technologiques rapides tout en exigeant les normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité", ajoute Ralf Brandstätter, directeur du groupe en Chine.

"Notre stratégie 'En Chine, pour la Chine' prend de l'ampleur", résume M. Blume.

Le groupe réfléchit en même temps à exporter ces véhicules produits localement "vers des marchés en forte croissance", en Asie du Sud-est, au Moyen-Orient et à plus long terme en Amérique du Sud.

Après six trimestres consécutifs de bénéfices en recul, le géant automobile a enregistré au troisième trimestre une perte nette de 1,07 milliard d'euros et lancé un plan d'économies de 6 milliards d'euros avec des suppressions d'emplois en Allemagne.