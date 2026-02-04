information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 08:05

TotalEnergies et Tikehau Capital s'associent pour développer les réseaux publics de recharge en Belgique et aux Pays-Bas

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ET TIKEHAU CAPITAL S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER LES RÉSEAUX PUBLICS DE RECHARGE EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

* NOUVELLE STRUCTURE, DÉTENUE À PARTS ÉGALES PAR TOTALENERGIES ET TIKEHAU CAPITAL

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)