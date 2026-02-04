GSK: bénéfice net en forte hausse en 2025, porté par ses traitements spécialisés

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a annoncé mercredi un bénéfice en forte hausse en 2025, porté par la croissance de ses traitements spécialisés (VIH, oncologie...), mais qui s'explique aussi par la charge exceptionnelle qui avait été enregistrée en 2024 dans le cadre d'un litige autour d'un ancien médicament, le Zantac.

Le bénéfice net de GSK, dont le nouveau directeur général a pris ses fonctions en janvier, a plus que doublé l'an passé, à 5,716 milliards de livres (6,63 milliards d'euros), contre 2,575 milliards en 2024.

"Nous nous attendons à ce que cette dynamique positive se poursuive en 2026, qui sera une année clé", a déclaré le directeur général de GSK, Luke Miels, cité dans le communiqué.

"Nous sommes bien positionnés pour avancer dans cette nouvelle phase pour GSK, afin de tenir nos objectifs", a poursuivi le successeur de l'ancienne directrice générale Emma Walmsley.

GSK avait annoncé fin 2024 plusieurs accords aux Etats-Unis pour mettre fin à une majorité d'affaires en cours devant la justice du pays, dans lesquelles un de ses médicaments, le Zantac, est accusé d'avoir provoqué des cancers, ce qu'il conteste.

Il avait dès lors enregistré cette année-là une charge de 1,8 milliard de livres, qui ne pèse plus sur ses compte en 2025 et explique en partie la forte hausse de son bénéfice.

Mais le résultat du groupe est également renforcé par les ventes de ses médicaments spécialisés, qui progressent dans l'ensemble de 14%, ceux liés au cancer profitant d'une hausse encore plus marquée (+40%).

Le chiffre d'affaires progresse pour sa part de 4%, à 32,7 milliards de livres.

L'année 2025 a notamment été marqué par les menaces de droits de douane brandies par Donald Trump contre les laboratoires pharmaceutiques, afin de les inciter à investir dans son pays et à réduire le prix des médicaments pour les patients américains.

Celles-ci ont abouti, pour GSK, a un accord en décembre avec l'administration dans lequel le groupe s'est engagé à abaisser le coût de ses médicaments sur ordonnance, afin d'échapper aux droits de douane pendant trois ans.

Le marché américain représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.