Porté par les boissons non alcoolisées, Carlsberg enregistre un bénéfice net en légère hausse en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 09:58

( AFP / CRAIG BROUGH )

Le brasseur danois Carlsberg a annoncé mercredi une hausse de 4% de son bénéfice net annuel en 2025, porté par l'acquisition du fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic.

Sur l'ensemble de l'année, le numéro quatre du secteur a enregistré un bénéfice net de plus de 7,58 milliards de couronnes (1 milliard d'euros) contre 7,28 milliards un an auparavant.

Son chiffre d'affaires a gagné 18,8% à 89,1 milliards de couronnes, légèrement moins que le consensus d'analystes Factset, qui tablaient sur 89,3 milliards.

Le volume des ventes a lui crû de 17,7%, à 148 millions d'hectolitres. Conséquence de l'acquisition de Britvic, si le brasseur a vendu un peu moins de bières - 99 millions d'hectolitres en 2025 contre 101,2 en 2024 - les ventes de boissons non alcoolisées ont quasi doublé, passant de 24,5 à 49 millions d'hectolitres.

"L'acquisition de Britvic représente une étape importante pour le Groupe, renforçant notre position dans la catégorie en croissance des boissons sans alcool", s'est félicité le directeur-général du groupe, Jacob Aarup-Andersen.

En Europe occidentale, plus de 55% des volumes régionaux sont désormais des boissons sans alcool, comme par exemple les sirops Teisseire.

"L'intégration progresse plus vite que prévu, et nous concrétisons des synergies plus tôt et à un niveau supérieur à ce qui était initialement anticipé", a ajouté le patron de Carlsberg.

Pour 2026, le brasseur table sur une augmentation de 2 à 6 % de son résultat opérationnel, qui s'est établi à 13,35 milliards de couronnes en 2025.

