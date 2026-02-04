Bompard (LFI) appelle à "sanctionner" aux municipales les partis ayant fait passer le budget

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, à Marseille le 6 décembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a appelé mercredi les électeurs à "sanctionner" aux municipales de mars les partis ayant permis de faire passer un budget, accusant le PS d'avoir une "lourde responsabilité".

"Le Parti socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"Il va y avoir des élections municipales les 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer le budget", a-t-il ajouté.

Le budget de l'Etat a été adopté par 49.3 lundi, après un marathon parlementaire et le rejet de motions de censure de la gauche hors PS et du RN contre le gouvernement.

Le budget avait été largement négocié avec les socialistes pour obtenir un compromis et éviter qu'ils ne censurent le gouvernement.

Pour les municipales, LFI et le PS se présentent désunis dans la plupart des villes et se critiquent âprement.

Malgré leurs bisbilles, la question de la fusion de certaines de leurs listes, ou au minima du retrait d'une au profit de l'autre, se pose pour le second tour.

Le secrétaire général du parti à la rose, Pierre Jouvet, a récemment estimé qu'il pourrait "peut-être" y avoir des accords PS-LFI dans "certains endroits".