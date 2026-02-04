 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bompard (LFI) appelle à "sanctionner" aux municipales les partis ayant fait passer le budget
information fournie par AFP 04/02/2026 à 09:37

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, à Marseille le 6 décembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, à Marseille le 6 décembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a appelé mercredi les électeurs à "sanctionner" aux municipales de mars les partis ayant permis de faire passer un budget, accusant le PS d'avoir une "lourde responsabilité".

"Le Parti socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"Il va y avoir des élections municipales les 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer le budget", a-t-il ajouté.

Le budget de l'Etat a été adopté par 49.3 lundi, après un marathon parlementaire et le rejet de motions de censure de la gauche hors PS et du RN contre le gouvernement.

Le budget avait été largement négocié avec les socialistes pour obtenir un compromis et éviter qu'ils ne censurent le gouvernement.

Pour les municipales, LFI et le PS se présentent désunis dans la plupart des villes et se critiquent âprement.

Malgré leurs bisbilles, la question de la fusion de certaines de leurs listes, ou au minima du retrait d'une au profit de l'autre, se pose pour le second tour.

Le secrétaire général du parti à la rose, Pierre Jouvet, a récemment estimé qu'il pourrait "peut-être" y avoir des accords PS-LFI dans "certains endroits".

Budget France
Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

17 commentaires

  • 10:38

    Je sais qui je vais sanctionner, et j'espère n'être pas le seul !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank