Zurich Insurance et Beazley trouvent un accord de principe en vue d'une potentielle offre de rachat

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'assureur suisse Zurich Insurance a relevé sa proposition en vue d'une "possible" offre de rachat de l'assureur britannique Beazley, les deux groupes ayant trouvé un accord de principe, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué commun.

Zurich Insurance a relevé sa proposition à 13,35 livres par titre, dont 13,10 livres en numéraire et 25 pence venant d'un dividende que Beazley verserait à ses actionnaires, l'assureur suisse ayant jusqu'au 16 février à 17 heures (heure locale) pour indiquer s'il a l'intention de faire une offre ferme, indique le communiqué.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait révélé avoir déjà approché l'assureur britannique, notamment avec une proposition début janvier, qui n'avait pas été divulguée mais qui avait été rejetée. Il avait alors officialisé sa proposition de rachat, avec une potentielle offre à 12,80 livres par titre, ce qui faisait ressortir une valorisation de 7,7 milliards de livres (8,9 milliards d'euros).

Le conseil d'administration de Beazley l'avait à nouveau refusée "à l'unanimité", estimant que cette nouvelle proposition sous-évaluait "substantiellement" l'entreprise.

Avec cette nouvelle proposition à 13,35 livres dévoilée mercredi, les actionnaires de Beazley recevraient cette fois environ "8 milliards de livres", souligne le communiqué.

Hors dividende, cette nouvelle proposition représente une prime de 59,8% par rapport au cours de clôture de Beazley le 16 janvier, à 8,20 livres, avant que les visées de Zurich Insurance ne soient officialisées.

Le groupe suisse cherche à s'emparer de Beazley pour renforcer ses activités d'assurance dites "de spécialités", un de ses relais de croissance. Zurich Insurance met en avant la "haute complémentarité" de ses activités avec celles de Beazley, actif notamment dans les assurances spécialisées autour des questions de cyber-sécurité.

Leur rapprochement ferait émerger "un leader mondial" de spécialités d'assurance, à la tête d'environ 15 milliards de dollars de primes, défend Zurich Insurance.