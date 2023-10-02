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Totalenergies et Saint-Gobain signent un accord d'énergie solaire au Texas
information fournie par Reuters02/10/2023 à 13:44

2 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES SIGNE UN NOUVEL ACCORD DE FOURNITURE D'ÉNERGIE SOLAIRE À LONG TERME AUX ÉTATS-UNIS AVEC SAINT-GOBAIN

* CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE DE 15 ANS AVEC SAINT-GOBAIN, DEUXIÈME CONTRAT DE FOURNITURE D'ÉNERGIE SOLAIRE À LONG TERME VISANT À DÉCARBONISER LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DES 125 SITES INDUSTRIELS DE L'ENTREPRISE EN AMÉRIQUE DU NORD

* DANS LE CADRE DE CE CONTRAT DE 100 MW, TOTALENERGIES FOURNIRA DE L'ÉNERGIE PROPRE À PARTIR DE SON PARC SOLAIRE DE DANISH FIELDS (TEXAS), CE QUI CONTRIBUERA À RÉDUIRE DE 90 000 TONNES PAR AN LES ÉMISSIONS DE CO2 DE SAINT-GOBAIN EN AMÉRIQUE DU NORD

* D'UNE CAPACITÉ DE 720 MW, LE PARC SOLAIRE DE TOTALENERGIES DEVRAIT ÊTRE MIS EN SERVICE EN 2024

* CE CONTRAT COMPREND UN MÉCANISME DE PARTAGE DE LA HAUSSE, EN VERTU DUQUEL LES ENTREPRISES PARTAGENT TOUTE HAUSSE POTENTIELLE RÉSULTANT DE L'AUGMENTATION DU PRIX DU MARCHÉ PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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