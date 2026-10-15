* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* HAVAS HAVAS.AS a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires net en hausse de 7,2% au titre du troisième trimestre grâce notamment à des acquisitions. Le groupe publicitaire français a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la croissance aux Etats-Unis ayant compensé la faiblesse en Chine et au Moyen-Orient.
* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 121 millions d'euros au titre du troisième trimestre et confirmé ses perspectives pour cette année.
* VINCI SGEF.PA a annoncé mercredi finaliser l'acquisition de la société allemande All For One, détenant désormais 87,33% de ses actions.
* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 1,7% à périmètre constant des revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels.
* PERNOD RICARD PERP.PA , ERICSSON ERICb.ST et TOMTOM
TOM2.AS figurent parmi les sociétés devant publier leurs résultats financiers ce jeudi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC
(Rédigé par Claude Chendjou)
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