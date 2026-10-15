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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 06:00

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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* HAVAS HAVAS.AS a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires net en hausse de 7,2% au titre du troisième trimestre grâce notamment à des acquisitions. Le groupe publicitaire français a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la croissance aux Etats-Unis ayant compensé la faiblesse en Chine et au Moyen-Orient.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 121 millions d'euros au titre du troisième trimestre et confirmé ses perspectives pour cette année.

* VINCI SGEF.PA a annoncé mercredi finaliser l'acquisition de la société allemande All For One, détenant désormais 87,33% de ses actions.

* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 1,7% à périmètre constant des revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels.

* PERNOD RICARD PERP.PA , ERICSSON ERICb.ST et TOMTOM

TOM2.AS figurent parmi les sociétés devant publier leurs résultats financiers ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ERICSSON-B
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ERICSSON-B
8,650 EUR XETRA +1,53%
EXAIL TECHNOLOGIES
125,500 EUR Euronext Paris +0,24%
GECINA
62,700 EUR Euronext Paris -0,63%
HAVAS
17,850 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
PERNOD RICARD
66,100 EUR Euronext Paris +0,89%
TOMTOM
3,814 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
VINCI
106,400 EUR Euronext Paris -0,19%
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