 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies et Mistral vont collaborer sur des modèles d'IA dédiés au développement des réservoirs
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 08:12
Ajouter Boursorama à vos sources

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi un partenariat avec le champion français de l'intelligence artificielle Mistral en vue de développer des modèles d'IA dédiés à l'exploration, la caractérisation et le développement des réservoirs de pétrole et de gaz.

"L’exploration et l’ingénierie des réservoirs figurent parmi les domaines où l’intelligence artificielle peut créer le plus de valeur pour nos activités", déclare Patrick Pouyanné, président-directeur général, cité dans un communiqué.

"Nous voulons développer une nouvelle génération d’outils capables d’assister nos experts dans l’analyse des données les plus complexes et dans leur prise de décision", ajoute-t-il.

Le partenariat représente un investissement de plus de 100 millions d'euros pour une durée de trois ans, précise le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,90 USD NYMEX +2,19%
Pétrole Brent
107,77 USD Ice Europ +1,21%
Pétrole WTI
103,44 USD Ice Europ +1,55%
TOTALENERGIES
79,4600 EUR Euronext Paris -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,6 +1,05%
CAC 40
8 072,7 -0,56%
DBT
0,0852 +3,15%
SOITEC
122,1 -1,05%
2CRSI
27,48 +0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank