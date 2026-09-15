TotalEnergies et Mistral vont collaborer sur des modèles d'IA dédiés au développement des réservoirs

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi un partenariat avec le champion français de l'intelligence artificielle Mistral en vue de développer des modèles d'IA dédiés à l'exploration, la caractérisation et le développement des réservoirs de pétrole et de gaz.

"L’exploration et l’ingénierie des réservoirs figurent parmi les domaines où l’intelligence artificielle peut créer le plus de valeur pour nos activités", déclare Patrick Pouyanné, président-directeur général, cité dans un communiqué.

"Nous voulons développer une nouvelle génération d’outils capables d’assister nos experts dans l’analyse des données les plus complexes et dans leur prise de décision", ajoute-t-il.

Le partenariat représente un investissement de plus de 100 millions d'euros pour une durée de trois ans, précise le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)